شباب جزائريون يطلقون البوابة الإلكترونية “زوايا”

تضم قاعدة بيانات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجزائري منذ الاستقلال

كشفت مجموعة من الشباب الجزائريين المهتمين بالفن السابع في اتصالهم مع “الشروق”، عن الاستعداد لإطلاق بوابة إلكترونية جزائرية تحت تسمية “زوايا”، والتي تعد مبادرة مبتكرة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجزائري منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي.

ويأتي مشروع منصة “زوايا” لإبراز الدور المركزي والهام الذي لعبته السينما منذ استقلال الجزائر في التعبير عن الهوية الوطنية والثقافية، بالإضافة إلى تغطية الفراغ الرقمي في توثيق وترويج الإنتاجات السينمائية التي تشكّل ثراء فنيا معتبرا، حيث يعمل القائمون على منصة “زوايا” لتطويرها من الجوانب التقنية والفنية قبل إطلاقها، كما توفّر المنصة مساحة مخصّصة لترويج وتوثيق وتعزيز التراث السينمائي الجزائري الغني، من خلال اعتمادها على ثلاث لغات العربية قيد التدقيق، الفرنسية والإنجليزية.

وقد ولدت منصة “زوايا” dzawaya من الرؤية المشتركة لثلاثة شباب من محبي السينما، على غرار خريج المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي، البصري، مهدي بن باحو، الذي يدير شركة للإنتاج السمعي، البصري الخاصة بهBM Vision والذي يجلب خبرة ميدانية قيّمة بالنظر إلى فهمه للتحدّيات والفرص في مجال السمعي، البصري وصناعته، إلى جانب الصحفية الجزائرية ذهبية مشدال التي اشتغلت سابقا في المركز الجزائري لتطوير السينما وكانت مكلفة بالاتصال في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي قبل أن تنضم إلى قسم السينما في نفس المؤسسة، فيما أشارت ذهبية إلى أنها تقدّم منظورا إستراتيجيا وشبكة مهنية واسعة النطاق لتفعيل المنصة، كما يشارك في تأسيس المنصة الكاميروني نارسيس يومبي المقيم في الجزائر منذ 15 عاما، وهو خبير في تطوير “الويب” وشغوف بالسينما، يدير شركته الخاصة للاتصالات والإنتاج السمعي، البصري PRISM CREATIVE وتضمن خبرته كمخرج ومنتج فهما فريدا لاحتياجات الصناعة.

ويعتبر مطوّرو المنصة المبادرة المبتكرة كمظهر ملموس لالتزامهم بالفن والثقافة وتعبيرا عن قناعاتهم بأن تصبح “زوايا” مرجعا أساسيا في المشهد السينمائي الجزائري بالنظر إلى مساهمتها في تعزيز الهوية الثقافية للجزائر على الساحة العالمية، حيث تقدّم منصة “زوايا”، حسب القائمين عليها، مجموعة متنوعة من الخدمات للمستخدمين، على غرار دليل تفصيلي للأفلام الجزائرية، مع معلومات مثل النوع وسنة الإنتاج والمخرج والمدة الزمنية، كما يحتوى كل فيلم على صفحة مفصّلة تحتوى على معلومات كاملة عن طاقم التمثيل والصور ومقاطع الفيديو الدعائية، كما تقدّم المنصة قاعدة بيانات تضم جميع الممثلين والمخرجين والتقنيين وغيرهم من العاملين في السينما والتلفزيون، مع روابط الإنتاجات التي شاركوا فيها، يتضمن كل ملف تعريف السيرة الذاتية فيلموغرافيا وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم خدمة إخبارية تقوم على تغطية المنصة لأخبار الأفلام الجزائرية، بما في ذلك الإنتاجات والإنتاج المشترك والمعاينات والكتابات النقدية والمهرجانات وغيرها، كما تحتوي منصة “زوايا” على محرك بحث قوي يتيح للمستخدمين العثور بسرعة على أفلام أو مخرجين أو مواهب محدّدة.