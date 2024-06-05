شباب قسنطينة بات بلا ملجأ يأويه!

بات فريق شباب قسنطينة مساء الأربعاء، بِلا ملعب يحتضن مقابلاته في البطولة الوطنية.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت فريق “السّنافر” بِخوض 6 مقابلات داخل القواعد بِلا جمهور، فضلا عن تنظيم المقابلات الثلاث الأولى خارج ولاية قسنطينة.

وقال المدير الرياضي لنادي شباب قسنطينة طارق عرامة إن السلطات الرياضية لِولايتَي عنابة وباتنة، رفضتا طلب استضافة مباراة فريق الأخضر والأسود مع الزائر نادي مولودية وهران.

وكان يُفترض تنظيم مواجهة شباب قسنطينة ومولودية وهران بِملعب “محمد حملاوي” مساء هذا الجمعة، لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية.

وعاد عرامة في تصريحات إعلامية أدلى بها، الأربعاء، إلى شغب مباراة فريقه والضيف اتحاد العاصمة، وقال إن إدارته تُندّد بِهذه الأعمال المشجوبة، التي لا تمتّ بِصلة إلى مواطني سكّان مدينة “الجسور المعلّقة”. مُشدّدا على أن الروح الرياضية جزء من ثقافة نادي شباب قسنطينة.