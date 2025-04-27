-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شباب قسنطينة خارج السّباق

الشروق الرياضي
  • 2382
  • 0
شباب قسنطينة خارج السّباق

ودّع شباب قسنطينة مساء الأحد سباق كأس “الكاف” بِشرف، ذلك أنه بلغ نصف نهائي مسابقة دولية لأوّل مرّة.

وفاز الشباب القسنطيني بِهدف لصفر على نهضة بركان من بلاد مراكش، في إطار إيّاب نصف النهائي.

وكان الشباب قد خسر خارج القواعد ذهابا بِرباعية نظيفة، وهي الحصيلة السلبية التي أقصته.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة حكم الساحة السوداني محمود إسماعيل.

وسجّل هدف ممثّل الكرة الجزائرية المهاجم عبد النور بلحسيني في الدقيقة الـ 47، وهو ثالث توقيع له في هذه المسابقة القارّية.

مقالات ذات صلة
هذا الفريق نزل إلى الدرجة الثالثة

هذا الفريق نزل إلى الدرجة الثالثة

بِالفيديو: حكم إسباني يبكي بِسبب قناة تلفزيونية تحاملت عليه

بِالفيديو: حكم إسباني يبكي بِسبب قناة تلفزيونية تحاملت عليه

بِالفيديو: محرز يُسجّل ويبلغ نصف النهائي الآسيوي

بِالفيديو: محرز يُسجّل ويبلغ نصف النهائي الآسيوي

رئيس “الفيفا” يدعو الجزائر إلى الدّفاع عن لقبها العربي

رئيس “الفيفا” يدعو الجزائر إلى الدّفاع عن لقبها العربي

سليماني يستعيد حسّ التهديف

سليماني يستعيد حسّ التهديف

الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة إلغاء الأشواط الإضافية في رابطة الأبطال

الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة إلغاء الأشواط الإضافية في رابطة الأبطال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد