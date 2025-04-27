شباب قسنطينة خارج السّباق

ودّع شباب قسنطينة مساء الأحد سباق كأس “الكاف” بِشرف، ذلك أنه بلغ نصف نهائي مسابقة دولية لأوّل مرّة.

وفاز الشباب القسنطيني بِهدف لصفر على نهضة بركان من بلاد مراكش، في إطار إيّاب نصف النهائي.

وكان الشباب قد خسر خارج القواعد ذهابا بِرباعية نظيفة، وهي الحصيلة السلبية التي أقصته.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة حكم الساحة السوداني محمود إسماعيل.

وسجّل هدف ممثّل الكرة الجزائرية المهاجم عبد النور بلحسيني في الدقيقة الـ 47، وهو ثالث توقيع له في هذه المسابقة القارّية.