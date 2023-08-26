شباب قسنطينة خارج سباق رابطة الأبطال

ودّع فريق شباب قسنطينة مساء السبت، سباق رابطة أبطال إفريقيا من الدور الأوّل.

وخسر شباب قسنطينة بِهدف لِصفر أمام المُضيّف نادي النّجم الساحلي التونسي، لِحساب إيّاب الدور الأوّل من عمر منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وكان فريق “السّنافر” قد انهزم أيضا بِميدانه ذهابا، لِكن بِنتيجة (0-2). وهي الحصيلة العامّة التي أقصته.

ولُعبت مباراة الإياب بِمدينة سوسة التونسية، تحت إدارة تحكيم ليبي.

واهتزّت شباك حامي العرين خير الدين بوصوف حارس شباب قسنطينة بِهدف من النّجم الساحلي، في الدقيقة الـ 16 لِمباراة العودة.