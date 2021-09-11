شباب قسنطينة يحصل على توقيع بوكريط

ميركاتو

وقع الحارس الشاب فارس بوكريط، عقدا يمتد لثلاث سنوات، رفقة شباب قسنطينة الجزائري، قادما من نادي جمعية وهران، الناشط في القسم الثاني هواة. وجاء توقيع الحارس بوكريط في مقر الفريق القسنطيني، وبحضور المدير الإداري للنادي رمزي قاسمي. من جهته انطلق شباب قسنطينة، في تحضيراته للموسم الجديد، السبت، في أعالي تيكجدة، الذي سيركز فيه المدرب شريف حجار على الجانب البدني.

وكان النادي قد حصل قبل أيام على توقيع المدافع أمير بلايلي لاعب جمعية عين مليلة السابق، وضم قبله سمير عيبود قادما من فريق شباب بلوزداد، وزكرياء مصيبيح من نادي بارادو.

مجادل يوقع رسميا لبارادو

وقع الحارس الدولي عبد الرحمان مجادل عقدا مدته أربع سنوات لصالح نادي بارادو مثلما أكدته الشروق في عدد سابق. وحسب مصادر الشروق فإن الحارس الدولي تلقى عديد العروض لكنه فضل الاستقرار في نادي يضمن له عقدا احترافيا، مثلما حصل لبعض زملائه آخرهم قادري وزرقان.

زيري حمّار يوقع لأولمبيك أقبو

انضم رسميا اللاعب السابق لعديد الأندية على غرار شبيبة القبائل شبيبة الساورة واتحاد العاصمة زيري حمّار لأولمبيك أقبو.

خريج مركز تكوين نانسي الفرنسي يكون قد تلقى وعودا بلعب ورقة الصعود وهو ما ارتاح له اللاعب وجعله يتقمص ألوان نادي أولمبيك أقبو.

النادي الصفاقسي يتفق مع رياح ونقاش

اتفق النادي الرياضي الصفاقسي مع ثنائي جزائري لانتدابهما في الميركاتو الصيفي الحالي. ومن المفترض أن يتعاقد لصفاقسي مع متوسّط ميدان شبيبة القبائل الجزائرية مليك رياح والمهاجم السّابق لمولودية وهران الجزائرية هشام نقاش (بعد أن يجتاز الثنائي للاختبارات الطبية بنجاح. يذكر أن النادي الصفاقسي ليس له أي لاعب جزائري في قائمته إلى حد الآن للموسم الرياضي الجديد.

عبد الحكيم أمقران ينضم لللمنستير التونسي

أعلن الاتحاد المنستيري أنه عزز صفوفه باللاعب الجزائري عبد الحكيم أمقران لمدة موسم. وسبق للمهاجم الجزائري أمقران اللعب لأندية شباب قسنطينة ومولودية بجاية ووفاق سطيف. كما حصل الفريق التونسي اليوم على توقيع المدافع الإيفواري عثمان واتارا. واتارا (27 عاما) سبق له اللعب في فريق فيتا كلوب الكونغولي ونادي سان بيدرو الإيفواري ونادي سموحة المصري، ولعب 27 مقابلة في دوري أبطال إفريقيا، كما حمل قميص المنتخب الإيفواري الأول. وكان الاتحاد المتستيري قد تعاقد في وقت سابق مع الجناح خالد يحيى، ومتوسط الميدان الدفاعي حمزة الجلاصي، والجناح ماهر بالصغير. كما ضم الفريق متوسط الميدان الهجومي أسامة الدراجي، والظهير الأيسر عمر بوراوي، والظهير الأيمن مراد الربعي، والظهير الأيسر موسى بن موسى، إضافة للظهير الأيمن نور الدين الشرطاني وحارس المرمى سيف الدين المحواشي.