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رياضة

شباب قسنطينة يدفع ثمن نقص الخبرة الإفريقية

الشروق الرياضي
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شباب قسنطينة يدفع ثمن نقص الخبرة الإفريقية

بدا فريق شباب قسنطينة لِكرة القدم سهرة الأحد، وقد دفع ثمن نقص خبرته في المنافسات الإفريقية.

وكان بلوغ الشباب القسنطيني نصف نهائي كأس “الكاف” للموسم الحالي، أفضل نتيجة له في المنافسات الدولية. ما يعكس خسارته بِأربعة أهداف دون مقابل أمام المضيف نادي نهضة بركان من بلاد مراكش.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِالملعب البلدي التابع لِنادي نهضة بركان، ضمن إطار ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”. تحت إدارة حكم الساحة الليبي إبراهيم معتز.

واهتزت شباك حارس شباب قسنطينة زكريا بوحلفاية أربع مرّات، في الدقائق الـ 1 والـ 21 والـ 55 والـ 90+2.

وزجّ مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي في هذه المباراة، بِاللاعبين الأساسيين، وهم: زكريا بوحلفاية، وأيمن بوقرة، والعيد بلحول، وأشرف بودرامة، والهواري بعوش، ومحمد بن شعيرة، وميصالة مرباح، وعبد النور بلحسيني، وإبراهيم ديب، ومنذر طمين، وزكريا بن شاعة.

ويحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار مباراة العودة، الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساءً.

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