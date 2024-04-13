شباب قسنطينة يصل إلى المربّع الذّهبي

تأهّل فريق شباب قسنطينة مساء السبت، للدور نصف النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز شباب قسنطينة بِواقع ركلات الترجيح (5-4) على نجم بن عكنون، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المواجهة، لِحساب ربع نهائي كأس الجمهورية. تحت إدارة حكم السّاحة الدولي مصطفى غربال.

ونجح المدافع الدولي الجزائري محمد الأمين مدني، في تسجيل ركلة الجزاء الرابعة لِفريقه شباب قسنطينة.

وكرّر “السّنافر” سيناريو 1987 و1992 و2012 و2019، لمّا بلغ الفريق الدور نصف النّهائي، وهي أفضل حصيلة له في الكأس. بينما كان الدور الـ 16 لِنسخة 1998-1999 أحسن نتيجة لِنجم عكنون، وطبعا دون احتساب ربع نهائي الطبعة الحالية.

وشهدت هذه المباراة حضور النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في المنصّة الشرفية لِملعب وهران، مرفوقا بِمُساعدَيه دافيدي موراندي ونبيل نغيز، ومدرّب اللّياقة البدنية باولو رونغوني. مثلما كان الأمر في مواجهة اتحاد العاصمة ورائد بوقاعة.

وبات شباب قسنطينة ثاني فريق يبلغ محطّة المربّع الذّهبي، بعد شباب بلوزداد.

وتُجرى المقابلتان المُتبقيّتان عن الدور ربع النّهائي هذا الأحد والثلاثاء القادم.