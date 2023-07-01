شباب قسنطينة يطوي نهائيا قضية المدرب التونسي اليعقوبي

"الآبار" تلح على ضمان المستقدمين قبل فسخ عقود المسرحين

كشفت مصادر مقربة من بيت شباب قسنطينة، عن شروع لجنة الاستقدامات، على مستوى النادي في ربط الاتصالات مع اللاعبين الذين يستهدفهم المدرب اليامين بوغرارة لضمهم في الفريق، تحسبا للموسم الكروي المقبل، وذلك بعدما وافقت اللجنة المتكوّنة من رئيس مجلس الإدارة عبد الغني قوراري، المدير العام محمد بوالحبيب، مدير الفئات الشبانية رشيد محيمدات وكذا المدرب بوغرارة على الأسماء التي تضم مهاجمين اثنين، حارس مرمى، مدافعين ومتوسط ميدان.

يحدث هذا في الوقت الذي ألحّت فيه المؤسسة الوطنية للسدود والأبار، المالكة لغالبية أسهم النادي، على المدرب العام محمد بوالحبيب، ضرورة القيام بإستقدامات في المستوى تحسبا للميركاتو الصيفي الحالي، داعية رئيس مجلس الإدارة، عبد الغني قوراري، ضرورة فسخ عقود اللاعبين المسرحين عقب ضمان استقدام اللاعبين الجدد، مخافة الوقوع فيما لا يحمد عقباه.

وفي سياق أخر، طوت إدارة شباب قسنطينة قضية المدرب التونسي قيس اليعقوبي، بعدما سددت مستحقاته المالية العالقة المقدرة بـ 7 ملايير سنتيم رفقة مساعده كريم بوعيشة، وهو الأمر الذي سيسمح للإدارة للقيام بعملية الإستقدامات الخاصة بالموسم الكروي المقبل، بعدما كان الفريق ممنوعا من الانتدابات في “الميركاتو” الشتوي الفارط، وهو ما دفع المدرب السابق خير الدين ماضوي إلى رمي المنشفة ومن ثم الرحيل، علما أن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد ألزم الإدارة القسنطينية بتسديد المبلغ المذكور على خلفية الشكوى التي تقدم بها المدرب التونسي في وقت سابق، عقب رفض اللاعبين التدريبات تحت إشرافه الأمر الذي دفع بالإدارة إلى مطالبة اليعقوبي بالإنسحاب، علما أنه كان وقع على عقد مع الفريق مدته 18 شهرا، مقابل 260 مليون شهريا.

هذا ورفضت إدارة النادي القسنطيني طلب مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، رشيد أيت محمد، الذي أعلن عن التشكيلة المشاركة في الألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر بداية من يوم الأربعاء، تسريح الحارس شمس الدين رحماني، حيث اعتذرت الإدارة لعدم قدرتها على تلبية طلب المدرب على اعتبار أن شباب قسنطينة، الذي ينافس من أجل الظفر بمرتبة مؤهلة إلى مشاركة خارجية في الموسم الجديد، ستكون في أمسّ الحاجة إلى خدمات حارسها فيما تبقى من مباريات الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”.