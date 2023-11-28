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رياضة

شباب قسنطينة يعود إلى هذا الملعب

الشروق الرياضي
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شباب قسنطينة يعود إلى هذا الملعب
ح.م
ملعب "محمد حملاوي" بِقسنطينة.

يعود فريق شباب قسنطينة إلى خوض مقابلاته بِملعب “محمد حملاوي”، بدلا من ميدان “رمضان بن عبد المالك”.

وستكون البداية أمام الضّيف اتحاد خنشلة، الجمعة المقبلة على الساعة السادسة مساء، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية.

وجاء هذا القرار بِطلب تقدّمت به إدارة نادي شباب قسنطينة، ووافقت عليه مديرية الشباب والرياضة لِمدينة “الجسور المعلّقة”.

وكان الشباب القسنطيني قد انهزم بِهدف لِصفر، في آخر مباراة أُقيمت فعّالياتها بِملعب “رمضان بن عبد المالك”. وذلك أمام الزّائر نجم مقرة، في إطار الجولة السادسة من عمر البطولة.

ويتموقع فريق “السّنافر” في الرّتبة الـ 7 بِرصيد 10 نقاط.

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