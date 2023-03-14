شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

أعلن عبد الغني قوراري، رئيس مجلس إدارة شركة الآبار المالكة لشباب قسنطينة، عن الموافقة على استقالة مدرب الفريق خير الدين مضوي.

وقال قوراري في تصريح للإذاعة الجزائرية: ” حاولنا إقناع مضوي بالبقاء، لكن بعض الأمور حالت دون حدوث ذلك”.

وأضاف: “ستبحث الآن عن مدرب جديد وسيبقى الهدف هو اللعب على المراتب الأولى”.

واستقال مضوي من تدريب شباب قسنطينة، غير أنه لم تتم الموافقة على رحيله، في ظل قبضة حديدية مع المدير العام بوالحبيب، قبل أن يتقرّر قبول الإستقالة والشروع في البحث عن مدرب جديد.