شباب قسنطينة يقترب من الرّائد بلوزداد

قلّص الوصيف شباب قسنطينة مساء الجمعة الفارق بينه وبين رائد ترتيب البطولة الوطنية شباب بلوزداد، إلى أربع خطوات.

وفاز شباب قسنطينة على ضيفه وفاق سطيف، في مباراة لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الأوّل.

لكن يجدر التذكير بِأن الرّائد البلوزدادي تنقصه خمس مقابلات متأخّرة، بِسبب انشغاله بِخوض رابطة أبطال إفريقيا، حيث تأهّل مُسبّقا إلى ربع النّهائي.

وبقي فريق مولودية الجزائر على مقربة من ثلاثي المقدّمة، بعد أن جلب نقطة من تنقلّه إلى الشلف.

وتُلعب المقابلات المُتبقّية على النّحو التالي: واحدة هذا السبت، وأُخرَين الأربعاء المقبل، بينما تأجّل لقاء اتحاد العاصمة والزّائر فريق مولودية وهران إلى تاريخ لاحق.

وجاءت نتائج المقابلات كالتّالي:

ش.قسنطينة 2 – و.سطيف 0

ج.الشلف 0 – م.الجزائر 0

م.البيّض 3 – أ.الأربعاء 1

ن.مقرة 2 – ا.بسكرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 40ن (ناقص 5 مقابلات)

2- ش.قسنطينة 36ن (ناقص مقابلة)

3- و.سطيف 32ن (ناقص مقابلة)

4- م.الجزائر 31ن (ناقص مقابلتَين)

5- ا.العاصمة 29ن (ناقص 4 مقابلات)

6- ش.الساورة 29ن (ناقص مقابلتَين)

7- م.البيّض 27ن (ناقص مقابلة)

8- ا.بسكرة 27ن

9- ا.خنشلة 27ن (ناقص 3 مقابلات)

10- ن.مقرة 26ن

11- ج.الشلف 26ن

12- م.وهران 26ن (ناقص مقابلتَين)

13- أ.الأربعاء 25ن

14- ن.البارادو 17ن (ناقص 4 مقابلات)

15- ش.القبائل 14ن (ناقص 4 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 2ن (ناقص مقابلة)