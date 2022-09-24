شباب قسنطينة ينفرد بِكرسي الصّدارة

انفرد فريق شباب قسنطينة مساء السبت بِصدارة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بعد إجراء مقابلات الجولة الخامسة.

ورغم اكتفائه بِنتيجة التعادل مع الضيف فريق مولودية وهران، إلّا أن شباب قسنطينة بات يحتكر كرسي الرّيادة. مُستغلا تأجيل مباراة لِشريكه في الصّدارة اتحاد العاصمة.

وتنفّس اتحاد خنشلة ونجم مقرة الصّعداء، بعد أن حصد الناديان أوّل فوز لهما في بطولة الموسم الجديد، أمام كلّ من الزائرَين هلال شلغوم العيد وشبيبة الساورة، تواليا. وبِدرجة أقلّ فريق شبيبة القبائل الذي التقط أوّل نقطة، بعد تعادله في البيض أمام المولودية المحلّية.

ومُني وفاق سطيف بِهزيمة ثقيلة في الشلف أمام الجمعية المحلّية، وهي الأولى من نوعها في نتائج بطولة الموسم الحالي. مثلما تجرّع اتحاد بسكرة مرارة أوّل خسارة أمام مضيفه أمل الأربعاء.

وتألّق اللاعب سفيان بن يزيد مهاجم اتحاد خنشلة بِتسجيله ثنائية، مُفتتحا عدّاد التهديف في نسخة 2022-2023.

وتأجّلت القمّتان العاصميتان بين شباب بلوزداد مع مولودية الجزائر، وفريق “سوسطارة” مع نادي البارادو، إلى تاريخ لاحق. بِسبب انضمام عديد لاعبي هذه الفرق للمنتخبات الوطنية (المحلّي والأولمبي والأواسط)، التي تخوض مقابلات دولية ودّية في أواخر شهر سبتمبر الحالي.

وتشكّلت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.قسنطينة 0 – م.وهران 0

ج.الشلف 4 – و.سطيف 0

ن.مقرة 1 – ش.الساورة 0

أ.الأربعاء 2 – ا.بسكرة 0

م.البيض 0 – ش.القبائل 0

ا.خنشلة 2 – ه.شلغوم العيد 0

واستنادا إلى هذه الحصيلة، ارتسم شكل الترتيب وفقا لما يلي:

1- ش.قسنطينة 13ن

2- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلة)

3- ش.بلوزداد 9ن (ناقص مقابلتَين)

4- ج.الشلف 9ن

5- أ.الأربعاء 7ن

6- م.البيض 7ن

7- ش.الساورة 7ن

8- و.سطيف 7ن (ناقص مقابلة)

9- ا.بسكرة 6ن

10- م.الجزائر 5ن (ناقص مقابلة)

11- ن.البارادو 4ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 4ن

13- ا.خنشلة 3ن

14- م.وهران 3ن

15- ش.القبائل 1ن (ناقص مقابلة)

16- ه.شلغوم العيد 1ن