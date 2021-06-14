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شباب مغاربة يطهرون المكان الذي زاره سفير الاحتلال الإسرائلي

الشروق أونلاين
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شباب مغاربة يطهرون المكان الذي زاره سفير الاحتلال الإسرائلي
ح.م

قام مجموعة من الشباب المغاربة بتطهير وتعقيم المكان الذي زاره سفير الاحتلال الاسرائيلي ببلادهم دافيد جوفرين، والتقط فيه صورة تذكارية انتشرت عبر مواقع التواصل. 

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر شباب مغاربة يحملون أدوات تعقيم وتنظيف ويطهرون المكان الذي وقف فيه سفير الاحتلال بملتقى البحرين الأطلسي والمتوسط في مدينة طنجة.

وانشرت الصورة مرفقة بتعليق “سفير اسرائيل في المغرب في نقطة التقاء المحيط الأطلسي والبحر المتوسط هناك .. و أحرار الشعب يقوموا بتعقيم المكان بعد رحيله”.

حزب العدالة المغربي يندد برفع العلم الصهيوني على الحدود الجزائرية

ندد حزب العدالة والتنمية المغربي برفع علمهم الوطني إلى جانب الصهيوني على الحدود الجزائرية، واصفا هذه الخطوة “بالإستفزازية” بالنظر لرمزية هذا الموقع لدى الشعبين.

وأفاد بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للحزب، شهر ماي، أن هذا التصرف يأتي “ردا على الخطوة الاستفزازية لمشاعر المغاربة، وعموم الأمة الإسلامية والعربية، المتمثلة في “رفع العلم الصهيوني” في النقطة الحدودية المغربية الجزائرية المعروفة بـ”بين لجراف” في مدخل السعيدية قبل يومين رفع قيادات حزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، العلمين المغربي والفلسطيني اليوم الأحد في ذات الموقع”.

وأوضح إسماعيل زوكار، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بجهة الشرق، “أن رفع العلمين المغربي والفلسطيني من طرف قيادات العدالة والتنمية بجهة الشرق من بينهم عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة للحزب، في “بين لجراف” في مدخل السعيدية يأتي ردا على رفع العلم الصهيوني من طرف جهة مجهولة في هذا الموقع الذي يحظى برمزية خاصة لدى المغاربة”.

وتابع، أن “المغاربة يقفون في هذا الموقع لأخذ الصور، ويحيون في بعض الأحيان إخوانهم الجزائريين، حيث يقفون عادة هناك والجزائريون في الجهة الأخرى ويحيون بعضهم البعض ويتبادلون رسائل المحبة، مردفا أن عددا من المغاربة يتواصلون من هذا الموقع مع عائلاتهم بالجزائر، لأن غلق الحدود بين البلدين منعهم من زيارة بعضهم البعض”.

وأضاف “في هذا الموقع الذي يحمل رمزية خاصة بين العائلات المغربية الجزائرية، يقول زوكار، يُرفع العلم الصهيوني، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون الحصار والجوع والتهجير، وتشهد فيه القدس معارك واصطدامات بين الجيش الصهيوني والمصلون والمواطنين العرب والمسلمين في فلسطين”.

وشدد المتحدث ذاته،، على أن” رفع العلم الصهيوني في الموقع المذكور، مستفز لنا كمغاربة ولعموم الأمة الإسلامية، وبالتالي استجابة لقناعاتنا وردا على هذا الاستفزاز، نظمنا وقفة رفعنا خلالها العلمين المغربي والفلسطيني”.

مغاربة يردون على حملة “خاوة خاوة” مع الصهاينة على حدود الجزائر يوم الأحد 2 ماي

قام مجموعة من المواطنين المغاربة بالتجمع قرب منطقة وجدة الحدودية، للتعبير عن دعمهم ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، وهذا ردا على الوقفة “الإستفزازية” التي جمعت بعض مواطنيهم مع إسرائليين في نفس المكان.

وتداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية، صورة تظهر أشخاصا وهم يحملون العلم المغربي إلى جانب العلم الفلسطيني تعبيرا منهم على قدسية هذه القضية.

وتم ارفاق الصورة المتداولة بتعليق جاء فيه “ردا على الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها بعض المغاربة مع مجموعة من اليهود بمنطقة وجدة الحدودية مع الجزائر، شرفاء المغرب يجددون التأكيد على قدسية القضية الفلسطينية في وجدانهم، أياما قبل مشاركة الوزير بوريطة في حدث لللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة”.

بينما علقت صفحات مغربية أخرى قائلة “الرد على الصورة التي التقطها يهود مغاربة مع العلم المغربي والإسرائيلي بالمنطقة الحدودية بين لجراف، بالسعيدية”.

بالفيديو.. مغاربة وصهاينة “خاوة خاوة” أمام الحدود الجزائرية في وجدة

‏انتقد المعارض المغربي علي لمرابط منع سلطات المخزن لاعتصام داعم للشعب الفلسطيني أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، ومنحها الضوء الأخضر في اليوم التالي لوقفة جمعت مغاربة مع صهاينة في وجدة أمام الحدود الجزائرية.

 وعلق لمرابط على الوقفة بالقول “ألسنا  سواسية أمام القانون” ووضع المعارض المغربي عنوانا للفيديو الذي يصور الوقفة “مغاربة وإسرائيليون يدا بيد (خاوا ! خاوا !) أمام الحدود الجزائرية في وجدة”.

ويظهر الفيديو مجموعة من المغاربة والصهاينة يلتقطون صورا على مقربة من الحدود الجزائرية ويهتفون بحياة الملك محمد السادس وبشعار “خاوة خاوة”.

وعلق لمرابط على الوقفة في تغريدة له بالقول: أنه عندما تسمح السلطات المغربية بهذه الوقفة أمام الحدود الجزائرية وفي المكان الذي كان يلوح فيه الجزائريون والمغاربة لبعضهم البعض يعتبر ذلك أيضا مظاهرة سياسية.

كما نشر موقع “وجدة ريجيون” صورا للوقفة، وقال إنها “لكبار منظمي السياحة من الكيان الصهيوني يدعون فيها بالنصر للملك محمد السادس”.

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التعليقات
53
  • جزاءري

    تهون نجاسة اليهودي الصهيوني امام نجاسة المطبع اللذي يدعي الاسلام ونبذ الظلم . الافضل تطهير اماكن مرور الملك المطبع من نجاسة التطبيع .

    1
  • احمد عنابي

    مسكينة ماروكو

    -2
  • محمد عماري

    نحيي أحرار المغرب الرافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني أما الحثالة التي شاركت في الوقفة مع الصهاينة على الحدود الجزائرية فهي تطبق في أوامر المخزن المتصهين. تحية لحزب العدالة المغربي على مواقفها الشجاعة النابعة من أصالة هذا الشعب الشقيق الرافض للتطبيع مع اليهود الصهاينة أعداء الله و أعداء المسلمين.

    -2
  • موسطاش

    إلى الفيلسوف المدعو جزائري dz أنت تقول (... و من لا يحترم نفسه لا يحترم جاره ....) و تقصد رد المعلّقين الجزائريين على الذباب المخنزي ؟ أي جار هذا الذي تريد أن نحترمه و هو الذي استغل ضعف الجزائر في الـ 63 و حاول الاستيلاء على بشار و تندوف ؟ أي احترام تريده لجار فرض التأشيرة على الجزائريين بأمر من فافا و في أحلك الظروف التي كانت تمر فيها البلاد و تحتاج فيها لمساعدة الشقيق و الصديق ؟ أي احترام لجار يأتي بالصهاينة إلى حدودنا الغربية ؟ أي جار هذا الذي نحترمه و هو يغرق الجزائر بالزطلة ؟ أنت تذكّرني (إن كنت جزائرياً طبعاً) بالمثل القائل : (( الواد دايو و هو يقول محلا برودو )) صح فطورك و صح عيدك

    -2
  • د/ امحمد بن خروف

    ان نظام المخزن ينتهج سياسة تظليل الحقائق و يكشف المستور باعلان ولائه لاسرائيل بعد ان كان هذا الولاء متسترا عليه منذ الحسن الثاني الذي قدم الدعم للصهاينة منذ الستينيات للقرن الماضي، ويقف حجرة عثرة امام الجزائر لتبقى المنطقة تحت النفوذ الاستعماري الفرنسي والصهيوني. اننظام المخزن المغربي كشف عن وجهه الحقيقي بانه اداة صهيونية بحتة و الضحية الاولى هي الشعب المغربي الحر الذي لا حول ولا قوة له . ان الجزائر تفطنت منذ عقود الى هذه المناورة السياسية المغربية وتقف امام كل محاولات زعزعة استقرارها بالرغم من الاستفزازات المتكررة.

    -1
  • جزائري dz

    للمعلق موسطاش : أولا : كل من اختلف عنكم رأيا وتفكيرا ... قمتم بتجريده من جزائريته فاعتبرتموه أحيانا مخربي وأحيانا أخرى من جمهورية فافا .... الخ --- ثانيا : من يعشق الذل والمهانة فقط هو الذي يكرر كالببغاء ما يحلوا للباباغوات أما الحر الشامخ فهو يعبر عن رأيه بكل سيادة رغما عن أنف الحمقى والسفهاء -- وثالثا : يقول : أبراهام لينكلن عن الذين يشهرون لجهلهم على الملأ : خير لك أن تظل صامتا ويظن الآخرون أنك أبله، من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون .

    18
  • موسطاش

    إلى الذبانة المخنزية المدعوة (جزائري dz) : مبروك عليك جائزة نوبل للسلام ؟

    -23
  • توفيق

    يا للعجب, من أربعين مليون مغربي جاء فقط تلاثة رجال وطفلين , وأين البقية , هل هم في طوابير أمام معابد بني صهيون لتلقي قفة الذل

    -21
  • سعيد

    إلى عيسى،أكرر نعم كل واحد يبحث عن مصلحته بالطريقة التي يراها هو مناسبة له ولاينتظر نصيحة لامني ولا منك ولا من أخر ثالث ولامجال هنا للحديث عن جهنم او عن الجنة ولا علاقة للموضوع بذلك بتاتاوالناس أحرار في التعبير عن أرائهم مثلما تحب أنت التعبير عن رأيك.تحياتي

    23
  • عبد الحفيظ

    كل واحد يُحشَرُ يوم القيامة مع من يحب..

    21
  • جزائري dz

    من يقرأ التعاليق التي غالبيتها تهجم واهانة وسب وتدخل في شؤون دولة ..... يعلم أننا غارقين في الجهل لكن ليس غريبا فمن ترعرع بين أحضان العنف لا تنتظر منه أن يحتضن الا العنف ومن لا يعرف للاحترام سبيلا لا يمكنه أن يحترم غيره ومن لا يحترم نفسه لا يحترم جاره .

    42
  • من المستحل

    معروف انهم معاربة من اصل يهودي بجنسية المغرب وليسو عربا او امازيغ بل يهود

    17
  • متطوع مغترب

    إسرائيل تريد أخذ وجدة يريدون إستفتاء و تقرير مصير هم في مغرب ها كاذا عندما دخلو فلسطين في مرة أولى يرددون بعبارات خوة خوة نحن غير مسؤليين عنكم ، الذءب ينقض عليك مرة واحدة إذا انقضى عليك مرة ثانية فأنت غبي نحن ندافع على فلسطين فقط اما أنتم لقد أحببتك ذالك علنا

    -29
  • سيد اعمر الغزوات

    لماذا هاذ العياشة جاؤوا الى الحدود الجزائرية كان عليهم ان يذهبو مقابل مقر الكيان الصهيوني في مملكة هبل سيس الذي كان يذلهم بقفة الذل . لا ياتون الى الحدود الجزائرية الحزائريين ردوا عليهم برفع علم الصحراء الغربية مقابل مهلكة هبل سيس .

    -31
  • عبد العزيز منتصر

    شذوذ الافاق يسيطر على شعب العبيد يعبدون ملكهم ويفضلون الصهيوني على ابن جلدتهم الدزايري هكذا رباهم المقبور الحسن......يخاف الثورة وربى اجيال من العبيد يكرهون الجزائر لماذا؟.....فقط لانهم ملكية والجزائر جمهورية....حرة شعبها حر في تفكيره حفظهم الله اما المروك....فلهم من الله ما يستحقون

    -27
  • Wahrani

    هدا دليل على أن الرجال يوجدون في كل مكان

    11
  • ارض-ارض

    اللهم زد المخازنية ذل على ذل--شوهتم صورة المغرب-اين الاحرار.

    -25
  • شخص

    إلى الذبابة المسماة 01 : أنت تقول : (هل سبق للرسول عليه السلام ان سب الصهاينة .او امر بقتلهم ؟) دعك من المغالطات اليائسة و لا تخلط بين اليهود و الصهاينة ؟ اليهود الذين تعامل معهم الرسول صلى الله عليه و سلّم في المدينة لم يكونوا يحتلون فلسطين أو أي مدينة عربية أخرى و لم يكونوا يقتلون الأبرياء و يسجنون النساء و الأطفال و يعربذون بلا حسيب و لا رقيب. الصهاينة الذين تدافع عن التطبيع معهم لم يتركوا شراً إلاّ و فعلوه و هم يعتبرونك أنت و غيرك من العرب و المسلمين مجرد حيونات سخّرها الله لخدمتهم (ما هو موجود عنهم في التوراة المحرّفة).

    65
  • HASSEN

    نعلم ان هناك احرار في المغرب ،وندعو الله العلي القدير ان يمكنهم لا سقاط هذا النضام الملعون.

    -46
  • محمد☪Mohamed

    غاذي تسمع إعتقالهم من المخزن .

    -41
  • abdel

    هل سبق للرسول عليه السلام ان سب الصهاينة .او امر بقتلهم . المغرب معروف مند القدم انه متنوع بتقافته . واليهود من القدم يعمرون المغرب كباقي الديانات الاخرى . كفى من الحقد والحسد ولنكن امة واحدة تدعوا الى الخير والرقي بالبشرية جمعاء

    7
  • Moh

    خلقنا البولزاريو وخسرنا اقتصادنا جيراننا جنودنا وسيرتنا بين الدول ومجهوداتنا من الاتحاد الافريقي الى الكنكرس الامريكي الى الامم المتحدة وربنا شيء واحد وهو العيب،نحن لا نثق في اي دولة وكل الدول لا تثق فينا ،والعيب ليس ف ي نا لاننا لسنا طرف ندعي القوة و الذكاء والواقع الضعف والغباء رحم الله الشهداء وعاش الاحرار.

    98
  • Said

    الاسرائليون سيجسون نبض المخزن مهما كلف الامر . لايجب على المغرب ترحيل ازيد من 800000 الف يهودي الى اسرائيل و الاختباء وراء الكلمات العاطفية من قبيل هدا بلدكم الثاني .اليهود اذكياء جدا ما على المخزن الا الانصياع والتطبيع بشكل كامل وفتح سفارة والسماح لليهود المغاربة بالاستفادة من الحقوق الكاملة داخل بلد اجدادهم وعدم التماطل في ذالك .او الرجوع الى نقطة الصفر وقطع العلاقة وما سيصاحبها من تغيير في السياسة ومنها التراجع الامريكي عن دعم المملكة في الامور الهامة التي تقض مضجع المخزن كالصحراء وحقوق الانسان وغير ذالك من الجروح الكثيرة التي يعاني من المخزن

    -62
  • شاوي حر

    ما عسانا ان نقول نعلم ان هناك احرار في المغرب ،وندعو الله العلي القدير ان يمكنهم لا سقاط هذا النضام الملعون ،الذي ارتمى في احضان بني صهيون ،ويقف حجرة عثر في وجه قيام الوحدة المغاربية المنشودة ،ان ارتمائه في احضان بني صهيون ينم عن ضعف ،كما يعتبر نكاية وستقواءا بهم ضد الجزائر ، والمثل يقول( نكاية في نفسه جدع انفه ،)فاللهم من استمرء الذل والهوان فزده منهم حتى يشبع ،وليعلم هائلاء الانذال الذين اقامو هذه الوقفة مقابل اسيادهم نقول ((الا لا يجهلنا احد علينا /فنجهل فوق جهل الجاهلينا ))

    -42
  • ارض-ارض

    ماذا تقول عن ملك متهور وشعب مذلول

    -83
  • عبد الحق

    لمراراكة مستعبدين من طرف الصهاينة و المخزن العميل

    -92
  • عيسى

    الى سعيد...اي مصلحة تقصد. واي طريقة. موالاة الصهاينة لا ترجى من ورائها الا المطلحة والعار. تبا للمغضوب عليهم ومن والاهم واتبع طريقهم واحتمى بهم. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. صدق الله العظيم.. وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم..وقال عز وجل لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. صدق الله العظيم. لا مصلحة الا جهنم. جهنم. جهنم وفقط

    61
  • براهيم

    المعلقون مغاربة ويعلقون وكأنهم جزائريون، يا المخابرات المغربية الجزائريون ليسوا أغبياء. الصحراء الغربية تستقل أحببتم أم كرهتم

    -76
  • مجيد وهران

    نعرف انكم اخوة اي المخزن و الصهاينة ليس هذا بجديد علينا و نغرف ايضا ان % 98 من الشعب المغربي يفكرون اكثر في التاخي الجزائري المغربي الذي يسري في عروق الشعبين

    -6
  • mostafa

    Ils sont tous des juifs marocains , c'et un groupe de juifs en visite au saidia , y a pas parmi eux de musulmans

    61
  • **عبدو**

    شكون سامع بيكم زيدو وقفوا مع ابليس و خلاص هههه من الذي سامع بكم ينقصكم ابليس لتقفوا معه ههههه

    -36
  • موسى

    هؤلاء يهود مغاربة يحتفلون داخل بلدهم فأين المشكل ...

    94
  • جلول الجزائر

    اخوة ابناء العم ( المغاربة و اليهود ) رخس و طحين الله لا تربحهم .

    -41
  • سعيد

    كل واحد يجري على مصلحته بالطريقة التي يراها هو مناسبة له.

    111
  • المتأمِّل في بلدي

    وتستمرّ خيانة العرب..

    -56
  • عبدو عبدالقادر

    طيب!! على وزن عادل إمام

    27
  • SAMIRDZ

    كل المصطلحات الجزائرية يسرقها المراركة

    -72
  • ربي أقم الساعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله الشيعة أي (الروافض) حمير اليهود يركبونهم في كل فتنة. فلا غرابة في الموضوع فسيدهم و قاهرهم علوي شيعي حفيد اليهودي عبد الله بن أبي إبن سالول. المشكل ليس في ملكهم المشرك العلوي لانه ببساطة يخدم أبناء عمومته فلا غرابة في ذالك. المشكل في الغنم (الشعب) التى تساق من طرف جزارها. ملكا على شعبه و عبدا لأسياده. تشابهت علي البقر. و السلام 🌹

    -48
  • tadaz tabraz

    هم أحرار أن يكونوا اخوة وهم أحرار أن يرفعوا لافتات : خاوة خاوة .. فهم في بلدهم وفي أرضهم . رفعت الجلسة

    76
  • nacer

    qui se ressemblent s'assemblent

    28
  • محمد الجزائري

    لا حول و لا قوة الا بالله ، عيش تشوف. حينما يساندون الظالم و يظلمون المظلوم ، لكن الله يمهل و لا يهمل. حفظ الله كل الصابرين و الواقفين مع الحق الفلسطيني ، و هذا دهر طويل....

    -21
  • آلجيريان

    تصرف صبياني يليق جيدا ببوبرويطة ونظامه المخنزي الذي غرق في وحل التطبيع والصهيونية

    -46
  • MADO

    le makhzen est malade de l algerie

    -42
  • أخوكم من سطيف

    و هل يضرّ السحاب نبح الكلاب .... نجاسة و لقات أختها .... و لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون ... الويل لكم يا حفدة القردة و الخنازير و ذيولكم المندسة.....

    -41
  • اطار مغترب

    هذو يهود مغاربة واش المغاربة ليس بيهود!! غريب عقول تفكر في السلب لا في الايجاب راك مالقيت واش تكتب.

    47
  • جمال

    هده طائفة يهودية كانت في مدينة وجدة هاجرت إلى اوربا بعد الاستقلال تاتي كل سنة الى وجدة لإحياء طقوسهم الدينية، ويقومون بجولة في المناطق المحيطة. ليس هناك اي مغاربة معهم...

    69
  • مخمد اشيشي

    حلل وناقش يا مواطن أين هم الذين يقولون نحن إخوة 🤔 أين هم الذين يجرمون النظام الجزاءري مع أنه كل شيء بين. الخبيث باين والشيطان باين والذي يخرب ويدمر في المجتمعات باين.. حللو كل انواع المحرمات قننو الدعارة والحشيش دمرو وحطمو كل شيء جميل اهانو العباد وذلوهم ونزعو منهم أدميتهم وجعلوهم كالعبيد.. وهاهم الآن يتقدمون نحو حدودنا ويريدون ان نكون مثلهم.. على الشعب الجزاءري أن يصحى من سباته ويعيش المخاطر التي تحاك ضد وطننا الغالي

    -40
  • ابن الجزائر العميقة

    تعرّات الوجوه ! لم يبق لهم يستحون منه ، ومع ذلك فقد يكونون كلهم يهود ، لتشويه الأحرار من المغاربة

    -39
  • Ali

    Les algériens sont khaWa entre eux pas avec vous si c'est le contraire donner l'indépendance au sahraoui ce peuple damné depuis des siècles par votre monarchie illégitime

    -47
  • Hamid

    الله يدلهم اكثر ماراهم مدلولين . الله يقول لا تتخدو اليهود و النصارا اولياء لكم و نتوما عنقوهم

    -46
  • خولة

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عجزت الكلمات عن هذا الخزي

    -33
  • hamad el ahmadi

    لان الملك من اصول صهيونية فالسلطة تحاول دعم التصهين و محاربة كل ما له علاقة بالاسلام اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم من المتصهينين مغربي من طنجة

    -45
  • جزاءري

    ليس مهما كيف هم المغاربة او غير المغاربة . ما يهمنا هو كيف نحن .

    162

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