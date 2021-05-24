شباب من باتنة يبتكرون جهازا لمكافحة التسربات الغازية والحرائق

"ناجيكا" يميز بين كافة أنواع الغاز في ظرف ثوان

نجح فريق “باكلرسيستمز” العلمي الشبابي من مدينة باتنة، المتكون من الثلاثي نصر الدين بلولة وعصام بيدة، ويونس مرزوق، من ابتكار جهاز فريد من نوعه، خاص بكشف التسربات الغازية المختلفة، وبالتالي فهو ذو عدة مهمات في آن واحد، إذ يكشف وينذر ويقطع ويفتح مسارب التهوية مثل النوافذ ويعلم المعنيين ومصالح الحماية برسائل نصية فورية.

وأطلق الفريق على الجهاز اسم ” ناجيكا” وفاء من أحد أعضاء الفريق لوالدته المتوفاة في حريق منزل، يتعلق الأمر بالشاب عصام بيدة الذي يقول: “الإسم ناجيكا يتكون من مقطعين يدمغان اسمي نجاة والدتي التي توفيت في حريق بفعل تسربات للغاز في العام 1996، وهو الدافع الذي حفز على الشروع في المنجز، بالشراكة مع مديرية التكوين المهني، والسيدة مليكة المرأة التي ربتني فيما بعد، والحق أن الجهاز وفاء لروح الوالدة وتكريم للمرأة التي ربتني، وطبعا لتوقيف وليس التقليل فقط من المآسي التي يسببها الغاز في كل سنة من عائلات أبيدت بالكامل أمام عجز الجميع عن توقيف المجزرة”.

ويعمل الجهاز الصغير بحجم علبة، والذي نفذ بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني، وفق مبدأ الإنذار المبكر بعد الكشف، عبر لاقط موحد يوضع في رواق البيت أو غيره، فيقوم الجهاز بقطع الغاز أولا، ثم يفتح النوافذ، وإرسال رسائل نصية لصاحب البيت ومصالح التدخل للحماية المدنية، في وقت لا يتعدى 10 ثوان تكون كافية لتفادي المأساة، والجديد فيه أنه يعمل بلاقط واحد يتحسس جميع أنواع الغازات.

ويوضح العضو يونس مرزوق “بأن تنفيذ الابتكار تطلب دراسة جميع أنواع الغازات بتحديد اللاقط المؤهل لجميع الأصناف، ولذا فإن الجهاز يستطيع التفريق بين غاز المدينة وغاز البوتان أو غاز أول أوكسيد الكربون، كما يملك خاصية أخرى هي تحديد الحريق وإطفائه”. ويساهم هذا الابتكار على التقليل من الحوادث المميتة للتسربات الغازية، وتقليل الخسائر المتعلقة بالحرائق، خاصة وأن الجهاز قابل للنصب في المصانع والمساحات الكبرى والمطارات والمستشفيات وغيرها من المرافق العمومية.