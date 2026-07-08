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الجزائر

شباك رقمي جديد لتسهيل خدمات المتقاعدين ومتابعة انشغالاتهم عن بعد

الشروق أونلاين
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شباك رقمي جديد لتسهيل خدمات المتقاعدين ومتابعة انشغالاتهم عن بعد
أرشيف
الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن استحداث شباك رقمي جديد يسمح للمتقاعدين برفع انشغالاتهم ومتابعة معالجتها عن بعد، في إطار مواصلة رقمنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد وتبسيط الإجراءات وتحسين التكفل بهذه الفئة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، خصص لمتابعة مدى تقدم برنامج عصرنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، والوقوف على الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمة العمومية بما يضمن تسهيل استفادة المتقاعدين من مختلف الخدمات.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، تضمن حصيلة تنفيذ التعليمات السابقة المتعلقة بتقليص تنقلات المواطنين إلى هياكل الصندوق بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، من خلال توسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تقليص آجال معالجة الملفات والانشغالات.

كما تناول العرض المخطط الاتصالي المرافق لهذه الإجراءات، والهادف إلى التعريف بالخدمات الرقمية وتشجيع المتقاعدين على استخدامها، بما يعزز استفادتهم من الخدمات عن بعد.

وثمن وزير العمل النتائج المحققة، مؤكدا أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين يمثل أولوية للقطاع ومسؤولية وطنية تعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه فئة ساهمت في خدمة الوطن، مشددا على تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي من خلال توفير خدمة عمومية عصرية ومبسطة وقريبة من المواطن.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بمواصلة استكمال رقمنة مختلف خدمات الصندوق لتقليص تنقلات المتقاعدين، وتكثيف حملات التحسيس والاتصال للتعريف بالخدمات الرقمية، لا سيما تقنية التعرف على ملامح الوجه التي تسمح بتسهيل الإجراءات دون اشتراط تقديم مختلف الوثائق.

كما شدد على ضرورة ضمان مرافقة المتقاعد في مختلف مراحل حصوله على حقوقه، وتحسين ظروف استقباله، واعتماد إجراءات مبسطة تسهل استفادته من الخدمات، إضافة إلى مواصلة تكوين الأعوان في مجالات الاستقبال والتوجيه والاتصال وتعزيز ثقافة الخدمة الجوارية.

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