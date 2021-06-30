“شبان” الجزائر في حالة ترقب… ثاني داربي مغاربي أو جزر القمر

يتعرف سهرة الأربعاء، شبان “الخضر” على منافسهم في الدور نصف النهائي، من كأس العرب الجارية في مصر، وهو المنافس الذي ستفرزه المواجهة المثيرة المرتقبة بداية من الساعة السابعة مساء، بين وصيف بطل النسخة السابقة منتخب تونس ومنتخب جزر القمر.

وترشح الأرقام المحرزة في دور المجموعات المنتخب التونسي لبلوغ المربع الذهبي وملاقاة الجزائر، غير أن كل شيء يبقى وارد، والدليل على ذلك ليس ببعيد، حيث تمكن شبان “الخضر” من تجاوز المنتخب المغربي، رغم أن كل المعطيات والأرقام كانت تصب في صالح شبان “أسود الأطلس” بالنظر إلى النتائج الباهرة التي حققوها في دور المجموعات، بفوزهم في اللقاءات الثلاثة، وتسجيلهم 15 هدفا، مع تلقيهم هدف واحد فقط.

وبالخوض في نتائج المنتخب التونسي للشبان في دور المجموعات، فقد تأهل في صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات اليمن 2-0 وأوزبكستان 1-0 والسعودية 2-1، في حين حقق منتخب جزر القمر إلى ربع النهائي، بعد أن حل وصيفا بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من خسارة أمام السنغال 5-1، وفوزين أمام منتخبي العراق 4 3 ولبنان 3-1.

وقال يوسف الزواوي مدرب منتخب تونس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “حققنا تطورا ملحوظا بشكل تدريجي في مستوى الفريق خلال مرحلة المجموعات، حتى قدمنا أداء رائعا في مباراة منتخب السعودية الأخيرة. حققنا الهدف الأهم في المرحلة الماضية، والهدف الحالي هو بلوغ دور المجموعات”.

من جانبه، قال أحمد جامبوي مدرب منتخب جزر القمر إن فريقه أيضا حقق طفرة ملحوظة في المستوى خلال مشاركته الحالية في البطولة، مستشهدا باجتياز مرحلة المجموعات والتأهل مع الثمانية الكبار.

وأضاف: “لا نهتم كثيرا بهوية المنافسين المقبلين، لأن الفريق الباحث عن الوصول لأبعد مدى في البطولة يأخذ كل مباراة على حدى. نخوض لقاء قويا أمام منتخب تونس وصيف النسخة الماضية، وهدفنا تحقيق الانتصار”.