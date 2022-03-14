شبان “الجزائر” يفوزون على ليبيا في افتتاح دورة شمال إفريقيا

استهل المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة مشاركته في دورة شمال إفريقيا التي تحتضنها الجزائر بالفوز على ليبيا بنتيجة هدف دون رد.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب جبريل بهلولي في د39، وتمكن بعدها أشبال المدرب رزقي رمان من الحفاظ على تفوقهم إلى غاية نهاية المباراة.

وتحتضن الجزائر، بداية من الإثنين دورة إتحاد شمال إفريقيا، التي تجري مبارياتها بملعب الدار البيضاء بالعاصمة.

وتشارك في الدورة منتخبات الجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومصر، حيث تدوم هذه البطولة إلى غاية يوم 24 مارس الجاري.