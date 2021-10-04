شبان “الخضر” في تربص بالرويبة ولاسات يكشف عن القائمة

يجري المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تربصا تحضيريا بالرويبة، بداية من الاثنين ويدوم إلى غاية 12 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا التربص بمثابة محطة هامة للمدرب محمد لاسات، لمراجعة وتقييم الكثير من النقاط، بعد المشاركة الأخيرة له في بطولة كأس العرب التي احتضنتها مصر، والتي بلغ خلالها شبان “الخضر” المحطة النهائية.

ويتخلل التربص التحضيري الذي برمج خلال فترة التوقف الدولية، مباراتين وديتين، الأولى يوم 7 أكتوبر والثانية تلعب يوم 11 من نفس الشهر.

وكشف المدرب لاسات عن قائمة تضم 22 لاعبا، تحسبا للمعسكر الإعدادي، وهي القائمة التي عرفت تواجد 10 لاعبين محليين، بالإضافة إلى 12 لاعبا أغلبهم ينشطون في أندية فرنسية.

