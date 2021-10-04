-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات
رياضة

شبان “الخضر” في تربص بالرويبة ولاسات يكشف عن القائمة

سليم.ع
  • 215
  • 0
شبان “الخضر” في تربص بالرويبة ولاسات يكشف عن القائمة

يجري المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تربصا تحضيريا بالرويبة، بداية من الاثنين ويدوم إلى غاية 12 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا التربص بمثابة محطة هامة للمدرب محمد لاسات، لمراجعة وتقييم الكثير من النقاط، بعد المشاركة الأخيرة له في بطولة كأس العرب التي احتضنتها مصر، والتي بلغ خلالها شبان “الخضر” المحطة النهائية.

ويتخلل التربص التحضيري الذي برمج خلال فترة التوقف الدولية، مباراتين وديتين، الأولى يوم 7 أكتوبر والثانية تلعب يوم 11 من نفس الشهر.

وكشف المدرب لاسات عن قائمة تضم 22 لاعبا، تحسبا للمعسكر الإعدادي، وهي القائمة التي عرفت تواجد 10 لاعبين محليين، بالإضافة إلى 12 لاعبا أغلبهم ينشطون في أندية فرنسية.

مقالات ذات صلة
ثنائية أخرى من بونجاح قبيل مُواجهتَي النيجر

ثنائية أخرى من بونجاح قبيل مُواجهتَي النيجر

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “عمورة” في البطولة السويسرية

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “عمورة” في البطولة السويسرية

زروقي يواصل حصد الإشادة والإعجاب في هولندا

زروقي يواصل حصد الإشادة والإعجاب في هولندا

جديد أخبار عطال وبوداوي وديلور ومبولحي

جديد أخبار عطال وبوداوي وديلور ومبولحي

عودة المدافع غلام بعد غياب دام 7 أشهر

عودة المدافع غلام بعد غياب دام 7 أشهر

بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد