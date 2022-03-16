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رياضة

شبان “الخضر” في مهمة تحقيق الفوز الثاني أمام المغرب

سليم.ع
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شبان “الخضر” في مهمة تحقيق الفوز الثاني أمام المغرب

يواجه المنتخب الجزائري، لأقل من 17 سنة، الأربعاء بداية من الثالثة زوالا، نظيره المغربي بملعب الدار البيضاء برسم الجولة الثانية من دورة إتحاد شمال إفريقيا..
ويسعى أشبال المدرب رزقي رمان، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد فوزهم في اللقاء الأول على ليبيا بنتيجة هدف دون رد، في حين يخوض المنتخب المغربي مباراته الأولى في الدورة أمام شبان “الخضر”، وهو الذي كان معفى في الجولة الأولى.
ويتصدر المنتخب الجزائري حاليا جدول الترتيب رفقة المنتخب المصري برصيد 3 نقاط، عقب فوز الجزائر عل ليبيا وفوز مصر على تونس، ويحتل كل من ليبيا وتونس المركز الثالث والرابع على التوالي بدون رصيد.

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