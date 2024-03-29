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رياضة

شبح الإصابات لا يُفارق آدم الوناس

علي بهلولي
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شبح الإصابات لا يُفارق آدم الوناس
ح.م

عاد اللاعب الدولي الجزائري آدم والوناس سهرة الجمعة، لِيسقط مُجدّدا في فخّ الإصابات.

ودخل صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77، من عمر مباراة فريقه ليل والضّيف نادي لونس، بِرسم الجولة الـ 27 لِمُنافسة البطولة الفرنسية.

واضطرّ الدولي الجزائري إلى الخروج في الدقيقة الـ 88، بِداعي الإصابة.

وقبل هذه الإصابة، تعرّض آدم الوناس ثلاث مرّات للمُشكل ذاته هذا الموسم، آخره في مطلع شهر مارس الحالي. فغاب عن الميادين لِمدّة أكثر من شهرَين، ولم يلعب خلالها 14 مباراة رسمية لِفريقه ليل.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، قال مدرب فريق ليل باولو فونسيكا إن لاعبه الجزائري منكود الحظّ، خاصة وأنه قام بِتدريبات جيّدة في الأيّام القليلة الماضية.

وتوقّع المدرب فونسيكا أن لا تكون إصابة آدم والوناس خطيرة، دون أن يُحدّدها بِدقّة. مُبديا تفاؤلا بِعودته إلى المنافسات الرّسمية في الجولة المقبلة.

ويُصنّف آدم الوناس في خانة أكثر لاعبي المنتخب الوطني تعرّضا للإصابات، رفقة المدافع يوسف عطال.

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