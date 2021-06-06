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رياضة

“شبح” محرز في مباراة تونس والكونغو!

علي بهلولي
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“شبح” محرز في مباراة تونس والكونغو!
محرز من اليسار!

طاف “شبح” النّجم الجزائري رياض محرز حول أرجاء ملعب “رادس” سهرة السبت، الذي احتضن مباراة منتخب تونس وضيفه فريق الكونغو الديموقراطية.

وانتهت هذه المباراة الودّية لِمصلحة “نسور قرطاج”، بِنتيجة هدف لِصفر.

وعيّن مُنظّمو هذه المباراة حكما رابعا يحمل لقبا، يُشبه ذلك الخاص بِقائد “محاربي الصحراء” وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي. والأمر يتعلّق بِالتونسي محرز المالكي، كما تُظهره الصورة المُدرجة أعلاه! حيث يستعدّ لِترك المهاجم الكونغولي جوناثان بولينغي، يدخل أرضية الميدان في الدقيقة الـ 72، بديلا لِزميله متوسط الميدان صامويل موتوسامي.

واللافت أن محرز المالكي يكاد يُشبه أيضا رياض محرز، من ناحية النّحافة وحلاقة الشعر واللّون الأسمر!

للإشارة، فإن ثلاثي تحكيم هذه المباراة التحضيرية ينتمي إلى ليبيا.

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التعليقات
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  • علاء الدين

    الجزائر عندها محرز وهي الاقوى إفريقيا لكن تونس ستكون من اقوى الفرق في العشرية القادمة بفضل 4 نجوم حنبعل مانشستر ورقيق ليفربول ورفيعة جوفنتوس وين سليمان

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