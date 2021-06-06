“شبح” محرز في مباراة تونس والكونغو!

طاف “شبح” النّجم الجزائري رياض محرز حول أرجاء ملعب “رادس” سهرة السبت، الذي احتضن مباراة منتخب تونس وضيفه فريق الكونغو الديموقراطية.

وانتهت هذه المباراة الودّية لِمصلحة “نسور قرطاج”، بِنتيجة هدف لِصفر.

وعيّن مُنظّمو هذه المباراة حكما رابعا يحمل لقبا، يُشبه ذلك الخاص بِقائد “محاربي الصحراء” وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي. والأمر يتعلّق بِالتونسي محرز المالكي، كما تُظهره الصورة المُدرجة أعلاه! حيث يستعدّ لِترك المهاجم الكونغولي جوناثان بولينغي، يدخل أرضية الميدان في الدقيقة الـ 72، بديلا لِزميله متوسط الميدان صامويل موتوسامي.

واللافت أن محرز المالكي يكاد يُشبه أيضا رياض محرز، من ناحية النّحافة وحلاقة الشعر واللّون الأسمر!

للإشارة، فإن ثلاثي تحكيم هذه المباراة التحضيرية ينتمي إلى ليبيا.