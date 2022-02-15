“شبح” نهاية البطولة في أوت يحوم حول رابطة مدوار

لم تستفد رابطة الكرة المحترفة من دروس برمجة أجندة بطولة القسم الأوّل، وقد لن تستفيد منها لاحقا.

ولُعبت مساء الإثنين آخر مباراة من عمر مرحلة ذهاب بطولة حظيرة النخبة، وانتهت بِفوز شبيبة القبائل على الزائر نادي البارادو بِثنائية نظيفة.

حسابيا، بقيت 17 جولة في السباق (مرحلة العودة)، المرادف لِأربعة أشهر بِمنطق جولة كلّ أسبوع. هذا دون احتساب تأجيل بعض اللقاءات، ومشاركة 3 أندية في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، ومحطّة “الخضر” المونديالية في أواخر مارس المقبل، والإفريقية في النصف الأوّل لِجوان القادم… وعبارة “ظروف قاهرة”.

ورغم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ألغى منافسة كأس الجمهورية لِثالث مرّة على التوالي (موسم 2019-2020 تجمّد في ربع النهائي)، فضلا عن ضبط قسم أوّل بـ 18 ناديا و34 جولة (الطبعة الحالية)، بدلا من 20 فريقا و38 جولة (النسخة الماضية)، إلا أن رابطة اللعبة المحترفة مازالت تجد صعوبات جمّة في إنهاء الموسم.

والظاهر أن بطولة الموسم الحالي ستنتهي في جويلية وفي أحسن الأحوال، أو أوت مثلما كان الشأن في الموسم الماضي، الذي اخْتُتم بـ “حماقة” تنظيم مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 30، بين نادي شبيبة القبائل والمضيف فريق شبيبة سكيكدة بعد إسدال الستار (الـ 28 من أوت وأربعة أيّام بعد إجراء الجولة الـ 38 والأخيرة)! بِاسثناء إذا قامت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار بِليّ أذرع وعنق رؤساء الأندية، وأجبرتهم على خوض مقابلتَين في الأسبوع.