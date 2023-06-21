شبكة أفارقة يحولون فيلا بالعاصمة إلى وكر لتخزين “التشوشنا”

المحكمة أدانتهم بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا

أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء، في العاصمة، الأربعاء، جماعة إجرامية تضم رعايا أفارقة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا بتهمة ترويج ونقل المخدرات والإقامة بطريقة غير شرعية في التراب الوطني، بعد توقيفهم داخل مسكن بضواحي برج البحري وحجز كميات معتبرة من الهيروين و”الكوكايين” بعد تهريبها داخل أمعائهم.

التحريات الأمنية في الملف باشرتها عناصر الشرطة القضائية بمقاطعة الدار البيضاء، بناء على معلومات مؤكدة مفادها قيام مشتبه فيهم بترويج المخدرات الصلبة من نوع الهيرويين على مستوى أحياء العاصمة، وبعد عملية مراقبة لتحركات المشتبه فيهم، تمكن المحققون من تحديد هوياتهم بعد عقد صفقات مخدرات مع ممونيهم من جنسيات إفريقية.

ورصدت مصالح الأمن تحركات مشبوهة لعدد من الرعايا الأفارقة، الذين حولوا مسكن مستأجر شرق العاصمة إلى وكر لإخفاء وتخزين المخدرات الصلبة من نوع “هيروين” و”الكوكايين”، واستغلالا للمعلومات التي تلقتها مصالح الأمن قامت الأخيرة بمداهمة المكان بموجب تسخيرة نيابية وتوقيف 7 أشخاص من بينهم فتاة، وحجز كميات معتبرة من المخدرات و 10 هواتف نقالة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية، ومعدات لتحضير مخدر “التشوشنا” والذي يُمزج بمسحوق أدوية منها البراسيتامول والأسبيرين و”الهيروين” و”الكوكايين” الخام بعد ابتلاعه على شكل كبسولات وتهريبه داخل أحشائهم، ثم نقله من بلدانهم الأصلية نحو الولايات الجنوبية بالجزائر.

مصالح الضبطية القضائية حولت الموقوفين بعد إلقاء القبض عليهم إلى مستشفى مصطفى باشا، أين خضعوا لفحص بالأشعة كشفت وجود ما يفوق 40 قرص داخل بطونهم قبل استخراجها طبيا، وهي الوقائع التي أنكرها المتهمون خلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة.