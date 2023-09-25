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الجزائر
تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

شبكة إجرامية “خططت لضرب الوحدة الوطنية” في قبضة الأمن بالوادي (فيديو)

الشروق أونلاين
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شبكة إجرامية “خططت لضرب الوحدة الوطنية” في قبضة الأمن بالوادي (فيديو)
الموقفون في قبضة الأمن

أطاحت مصالح الأمن الوطني، بولاية الوادي، بشبكة إجرامية كانت تخطط لضرب الوحدة الوطنية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتتكون الشبكة من 15 شخصا حسب الأمن الوطني، تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني.

وكانت الشبكة تعمل لضرب استقرار مؤسسات الدولة، من خلال تزييف معلومات ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يقومون بترويج أخبار مغرضة ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور.

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