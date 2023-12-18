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تعمل على جلبه من دولتين أوروبيتين..

شبكة إجرامية دولية تتاجر بـ “الكوكايين” في قبضة الدرك الوطني بالوادي (فيديو)

الشروق أونلاين
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شبكة إجرامية دولية تتاجر بـ “الكوكايين” في قبضة الدرك الوطني بالوادي (فيديو)
عناصر الشبكة الإجرامية الدولية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالوادي، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مُختصة في المتاجرة بمادة الكوكايين تعمل على جلبه من دولتين أوروبيتين. 

وتعمل الشبكة الإجرامية على “جلب الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر من طرف بارونين إثنين يقودهما رئيس الشبكة من دولة المغرب”، حسب بيان الدرك الوطني.

كما تبين أن هذه المادة “يتم إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية للوطن ومن ثم تحول إلى الولايات الداخلية”.

وأسفرت العملية عن حجز:

  • 13 غرام كوكايين
  • 20 غرام من مسحوق “إكستازي”
  • 197 قرص “إكستازي” من مختلف الأنواع
  • مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم
  • 3 “موازين” إلكترونية
  • 20 هاتف نقال
  • 4 مركبات سياحية

وأوقفت ذات المصالح “عناصر الشبكة المتمثلة في 17 شخص ولايزال شخصين في حالة فرار متواجدين خارج الوطن”، يضيف البيان.

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