شبكة إجرامية دولية لرحلات الإبحار السري في قبضة الدرك الوطني بوهران

بينهم 10 أشخاص من جنسية مغربية..

أوقفت الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بولاية وهران، شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري.

وأسفرت العملية حسب بيان مصالح الدرك الوطني عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، من بينهم 10 من جنسية مغربية.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 545 أورو و390 درهم مغربي، و10 جوازات سفر وهواتف نقالة، يضيف البيان.

وجاءت العملية بفضل “الإستغلال الأمثل لمعلومات أمنية مؤكدة مفادها وجود رعايا مغاربة مرشحين للهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير”.

“ويقوم صاحب المسكن بإستقبال المغاربة و إيوائهم، والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى”.

ليتم “إعداد خطة محكمة وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، ومداهمة المكان وتوقيف المعنيين وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق”.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم: