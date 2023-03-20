شبكة “الشروق تي في” تجمع الجزائريين في رمضان

تحت شعار " لمّتنا تحْلى"

تحت شعار “لمتنا تحلى” أعدت إدارة مجمع الشروق شبكة برامجية ثرية ومتنوعة تستهدف أذواق مختلف شرائح المجتمع تماشيا وتقاليدها كقناة موجهة للعائلة الجزائرية.

تجمع الشبكة الرمضانية للشروق بين الدراما والكوميديا وبين برامج الطبخ والترفيه إضافة إلى البرامج الدينية والاجتماعية مع فتح المجال للجمهور للتفاعل والمشاركة سواء عبر الاتصال المباشر أو عبر صفحات قنوات الشروق على مواقع التواصل.

في الشق المتعلق ببرامج الطبخ في شبكة الشروق ثلاثة برامج ضخمة هي برنامج “آلو شاف” الذي تعود عليه الجمهور منذ موسمه الأول، يقوم على اتصال وتفاعل الجمهور برعاية متعاملين اقتصاديين، حيث يقدم البرنامج هدايا قيمة للمتابعين. والبرنامج الثاني في المجال نفسه “ألا لوزا” وهي التي نجحت في برنامج مسابقات “مييور باتيسي”، حيث يصور البرنامج يوميات “ألا لوزا” مع ابنها في جلسة طبخ تخصص حصرا للحلويات والشهيوات التي تعد في الشهر الفضيل، كما يتوقف البرنامج نفسه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان عند وصفات اقتصادية لحلويات العيد.

البرنامج الثالث هو “طولك شو” عبارة عن برنامج حواري تجمع فيه الشاف شهرزاد نجوم أعمال الشروق في جلسة تقدم خلالها الوجه الأخير للفنانين والممثلين المشاركين في الأعمال التي تعرض على الشروق عبر أركان وفقرات عديدة منها ركن “أعرف واعترف” يقوم على مجموعة من الأسئلة يتعرف خلالها الضيف على ذوق أو نوع الطبق الذي يقدم له أو يعترف بشيء ما، ويسجل البرنامج اعترافات النجوم لأول مرة. وفقرة “الفانز يسأل” يجيب خلالها النجوم على أسئلة معجبيهم.

تشمل الشبكة البرامجية للشروق برنامج ألعاب ومسابقات “جوابك لويز” يقدمه جلال شندرلي، وهو برنامج يعيد إلى الأذهان برنامجا مماثلا “خاتم سليمان” للراحل سليمان بخليلي. البرنامج الجديد يجوب مختلف ولايات الوطن ويطرح مجموعة من الأسئلة والرابح يحصل على قطعة ذهبية “لويزة”. وفي نفس السياق يلتقي جمهور الشروق لموسم آخر مع برنامج “راب نيوز” الذي يقدم من خلاله الفنان يبدري نشرة إخبارية بطريقة فكاهية هادفة تركز في مضمونها على يوميات المواطن الجزائري. كما يتواصل برنامج “دايما رابحين” مع ياسمين عماري، وهذا بعد نجاح البرنامج في الموسم الأول، أين وصل عدد الاتصالات عبر صفحة البرنامج إلى مليون رسالة يوميا. الجوائز هذا العام ستتضاعف وسيكون متابعو البرنامج على موعد مع فرص ذهبية ومفاجآت لربح جوائز قيمة.

وضمن الشبكة البرامجية لقناة الشروق العامة ستجمع آسيا شلابي كل نهاية كلّ أسبوع (الجمعة والسبت) كوكبة من الضيوف في برنامجها “بتوقيت الشروق” والذي سيستضيف أبطال الأعمال الدرامية والكوميدية التي تعرض حصرا على الشروق، حيث سيتحدثون عن كواليس التصوير والأجواء التقنية المصاحبة للأعمال.

خصصت شبكة الشروق جزءا من برامجها للجانب الديني، حيث يلتقي جمهور المشاهدين مع عدد من البرامج الهادف التي تقدم الجانب الديني في قالب توعوي تربوي على غرار برنامج “غراس القيم”، و”سواعد الإخاء”، وهو البرنامج الذي يجمع بين الجانب الديني الهادف وبين الترويج للجزائر سياحة وثقافة إلى جانب برنامج “الجواز الأسود” وهو برنامج ديني سياحي يقدم اندونيسيا كحاضرة من حواضر الإسلام.



في جانب البرامج الاجتماعية تقدم الطفلة فرح مختاري برنامجا مدته خمس دقائق بعنوان “ابتسم” يرصد ردود أفعال الناس الذين تقدم لهم قصاصات تبدأ بعبارة ابتسم متبوعة بحكمة أو عبارة تنشر الأمل في النفوس مثل “ابتسم ولا تبالي ويفرجها ربي العالي”.

ومثل العادة دائما تستقطب شبكة الشروق البرامجية الخاصة بالشهر الفضيل كوكبة من النجوم الذين يلتقون الجمهور في برامج كوميدية ودرامية متنوعة منها سلسلة “جذع مشترك” التي تجمع تلاميذ جذع مشترك آداب وتستعرض مجموعة من المواقف الفكاهية بين الأساتذة والتلاميذ، السلسلة من توقيع المخرج المتألق أبالا الذي قدم مؤخرا فيلمه “حليم الرعد” الذي حصل على جوائز دولية.

وتجمع هذه السلسلة بين عدد من الوجوه على غرار مراد عودية، ماريا زدام، هشام دوناف وآخرين من نجوم مواقع التواصل وصناع المحتوى الإيجابي والهادف.

في شبكة الشروق أيضا سلسلة “أخو البنات” للمبدع عبد القادر جريو ومحمد خساني، تعرض كل حلقة موقفا مختلفا عن الحلقة السابقة تجمع بين عدة وجوه على غرار سهيلة معلم، سارة لعلامة، محمد يبدري، محمد خساني وغيرهم.

كما تدخل الشبكة البرامجية للشروق سلسلة “البطحة” للمخرج وليد بوشباح الذي تألق الموسم الفارط في سلسلة “باب الدشرة”. تراهن الشروق في الموسم الدرامي لهذا العام على سلسلة “البطحة” التي تجمع بين عدد من النجوم في الكتابة والتمثيل على غرار نسيم حدوش، نبيل عسلي، عثمان بن داوود، نجية لعراف، ياسمين عبد المؤمن، وغيرهم من الوجوه الفنية، بعضها مكرس وبعضها تلتحق بالشاشة لأول مرة قادمة من المسرح.

في الجانب الدرامي، تعرض قناة الشروق مسلسل 11/11 وهو أول تجربة إخراجية لأسامة قبي الذي تعود عليه المشاهد في إخراج “الومضات”. يقوم المسلسل على جريمة قتل تحدث في 11 نوفمبر، تطفو تلك الجريمة إلى السطح بعد نهاية المرحلة الجامعية لأبطال العمل، ويجمع المسلسل بين يوسف سحايري، اكرم جغيم، هيفاء رحيم، هندا أمير التي تعود بعد غياب، عزيز بوكروني، محمد فري مهدي، مليكة بلباي، عايدة قشود، نجية لعراف.

في أجندة الشروق أيضا مسلسل “الاختيار الأول” وهو مسلسل ضخم، إنتاج جزائري تونسي، يجمع نجوم الصف الأول على غرار نضال السعدي، فتحي الهداوي، فاطمة بردقيس، إذ يجمع العمل 68 فنانا من الجزائر وتونس، من إنتاج رضا ستي 16 وبطولة أحمد مداح، ياسمين عماري، هيفاء رحيم، مراد خان، نوارة براح.



وفي سياق الترويج للشبكة الثرية التي أعدتها الشروق، تم إنتاج فيديو كليب “لمتنا تحلى” وهو شعار القناة، حيث يجمع الموسم الثاني إضافة إلى داليا شيح والشاب بلال والرابور “بيام دي” والفنان عبد القادر شاعو، نجد التونسية شرين اللجمي التي تعودت على إعادة الأغاني الجزائرية، واللبناني سعد رمضان الذي أعاد هو الآخر أغان جزائرية منها أغاني الشاب عقيل. يروج الفيديو كليب للتقاليد الجزائرية من قعدات ولباس وحلويات وغيرها…

“الشروق نيوز” تزاوج بين الأخبار والبرامج الهادفة في رمضان

“احنا في رمضان” يرصد الأعمال التلفزيونية و”رمضان في الغربة” يرافق الجزائريين خارج الحدود

تعرض قناة “الشروق نيوز” خلال الشهر الكريم سلسلة من البرامج التي تحمل نكهة الشهر الفضيل، لكنها في ذات الوقت تحافظ على طابع القناة الإخباري على غرار برنامج “أحنا في رمضان” وهو “طولك شو”، يناقش أهم البرامج التي تعرض خلال الشهر الكريم، يقدمه قادة بن عمار، وبرنامج “بذرة خير” وهو برنامج تربوي في شكل تجربة اجتماعية يعرض مواقف واختبارات لأشخاص من المجتمع ويرصد ردود الأفعال والمواقف، البرنامج من تقديم كريم الغانغ.

في أجندة “الشروق نيوز” أيضا برنامج “اقرأ” وهو برنامج مسابقات يعرض فيه الصحفي زهير خشانة آيات من الذكر الحكيم على مواطنين في الشارع ويختبر معرفتهم بهذه الآيات مقابل هدايا.

برنامج “رمضان في الغربة” والذي يدخل هو الآخر الشبكة البرامجية للشروق نيوز يستعرض يوميات العائلات الجزائرية المغتربة، حيث يقوم الصحفي محمد الفاتح خوخي بمرافقة عائلة مغتربة في تحضير إفطار رمضان بداية من التسوق واقتناء المواد إلى تحضير الأطباق إلى الإفطار، ثم السهرة. أما برنامج “قبل الفطور” فهو عبارة عن برنامج مسابقات يطرح فيه حميد عاشوري على المباشر أسئلة على المتسابقين عبر الهاتف مقابل هدايا.

وفي الإطار ذاته يقوم برنامج “لمة رمضان” على تقديم هدايا للمجيبين على الأسئلة عبر الهاتف أو عبر صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل هدايا. أما برنامج “سير في رمضان” فهو برنامج مسابقاتي يختبر معرفة ضيف في الثقافة العامة يكون رفقة المنشط في السيارة مع متابعة أحد المواطنين لمراقبة طريقة سياقته، ثم عند الوصول يتم تقديم ملاحظات بخصوص الأخطاء المرتكبة من قبل السائق. يطل الدكتور نور الدين بكيس عبر “الشروق نيوز” في برنامج سيوسو ثقافي “بوصلة رمضان”، يناقش الظواهر الاجتماعية في رمضان ويعالجها من الناحية الاجتماعية مع تقديم البديل الأفضل. إضافة إلى برنامج “صوموا بالصحة” وهو برنامج يعنى بالصحة في رمضان ويناقش أبرز الأمراض التي يمكن أن يعاني منها الصائم وكيفية تفاديها وهذا باستضافة أطباء ومختصين في الصحة.

في الجانب الاجتماعي الذي يعنى بيوميات المواطن تم تعديل برنامج “القفة”، حيث يرصد أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل بمرافقة عائلات في كيفية تحضير مختلف الأطباق. أما برنامج “حكاية طبق” فيتم خلاله رصد تاريخ الأطباق الجزائرية الشهيرة وكيف تطور تحضيرها عبر مختلف المراحل بمرافقة طهاة مختصين في الأكل التقليدي، هذا فضلا عن تحيين برنامج “الشروق مورنينق” وبث صلاة التراويح على المباشر.