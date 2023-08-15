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الجزائر

شبكة تزوير تأشيرات السفر إلى أوروبا في قبضة الشرطة بسطيف (فيديو)

الشروق أونلاين
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شبكة تزوير تأشيرات السفر إلى أوروبا في قبضة الشرطة بسطيف (فيديو)
ح.م
المشتبه فيهم في تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية في قبضة الشرطة

 تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية يحترفون تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية. 

وأفاد بيان شرطة سطيف عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنّ الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن الولاية تمكنت من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الإجرامية التي تضم 9 أشخاص.

وأكد المصدر ذاته أنّ المعنيين تورطوا في عملية تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وتمكنت شرطة سطيف من “حجز 13 جواز سفر مثبتة عليها تأشيرات مزورة. بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي تستخدم في التزوير”، حسب البيان.

بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية عن قضية “التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية”.

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