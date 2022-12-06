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الجزائر

شبكة تستغل التلاميذ جنسيا عبر فيسبوك تضم مغاربة (فيديو)

الشروق أونلاين
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شبكة تستغل التلاميذ جنسيا عبر فيسبوك تضم مغاربة (فيديو)
أرشيف
تعبيرية

كشف الأمن الوطني الجزائري عن وجود شبكة إجرامية تستغل التلاميذ جنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضم مغاربة.

وبحسب ما جاء في بيان الشرطة، فقد تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبريانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية نوفمبر 2022، من توقيف 16 شخص من أصل 20 شخصا، ينشطون ضمن مجموعات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أن الشبكة تضم إثنين من جنسية مغربية، وهي تُسوّق لمنشورات غير أخلاقية، تستهدف الأطفال المتمدرسين في الطور الابتدائي، وجعلهم بالتالي عرضة للإستغلال الجنسي.

التحرّيات التقنية المنجزة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مكّنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 ولاية من الوطن، مع تحديد موقع شخصين إثنين آخرين ينشطان ضمن هذه الشبكة إنطلاقا من المغرب، واللذان انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر.

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