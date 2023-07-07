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شبكة تهريب المهاجرين السريّين من المغرب في قبضة الدرك الوطني
الجزائر

شبكة تهريب المهاجرين السريّين من المغرب في قبضة الدرك الوطني

الشروق أونلاين
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شبكة تهريب المهاجرين السريّين من المغرب في قبضة الدرك الوطني
أرشيف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران، من توقيف شبكة إجرامية دولية تمتهن تنظيم رحلات سرية عن طريق البحر.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن هذه الشبكة الإجرامية تحترف تنظيم رحلات دولية للمهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من دولة المغرب مرورا بالجزائر.

ومكنت العملية من توقيف 12 شخصا من جنسيات أجنبية وشخص واحد من جنسية جزائرية، وحجز 11 جواز سفر وهواتف نقالة، حسب المصدر نفسه.

كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تقدر بـ 205 مليون سنتيم، ومبلغ بقيمة 350 أورو، ومبلغ آخر بقيمة 280 درهم مغربي.

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