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الجزائر
حجز قرابة الـ 60 كيلوغرام من القنب الهندي قادمة من المغرب..

شبكة تهريب دولي للمخدرات في قبضة شرطة وهران

الشروق أونلاين
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شبكة تهريب دولي للمخدرات في قبضة شرطة وهران
ح.م

حجزت مصالح الشرطة بولاية وهران، قرابة الـ  60 كلغ من القنب الهندي كانت قادمة من المغرب بعد وضع حد لشبكة تهريب دولي للمخدرات. 

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن خلية الاتصال و العلاقات العامة لمصالح شرطة وهران، أن هذه العملية تمت من طرف عناصر فرقة البحث و التدخل.

وسمحت العملية بوضع حد لهذه “الشبكة التي تعد إحدى أكبر شبكات تهريب المخدرات من المغرب”، حسب المصدر نفسه.

كما تنشط هذه الشبكة في “مجال الإتجار بالقنب الهندي بالغرب الجزائري وتوقيف عضوين منها بعد تحريات وتتبع لنشاط المشتبه فيه الأول”.

وقدم هذا الشخص “من مدينة حدودية محمل بشحنة من المخدرات على متن مركبة من أجل إبرام صفقة بيع المخدرات مع المشتبه فيه الثاني المقيم بوهران”.

ليتم بعدها “توقيفهما وحجز 59.5 كيلوغرام من القنب الهندي ومركبتين كانتا تستعملان في الإتجار و ترويج المخدرات و أربعة (4) هواتف نقالة”، يضيف المصدر.

وتم تحويل المشتبه فيهما بعد انتهاء التحقيق أمام العدالة التي أصدرت قرارًا بوضعهما رهن الحبس المؤقت ووجهت لهم تهم:

  • نقل وشحن وتخزين وتسليم المخدرات بطريقة غير شرعية.
  • تبييض الأموال والتهريب على درجة من الخطورة.
  • المساس بالصحة والاقتصاد الوطني.
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