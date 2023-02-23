شبكة سرقة السيارات عبر الطرقات بـ 4 ولايات في قبضة الدرك

أعلنت مصالح الدرك الوطني، الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في سرقة السيارات عبر طرقات ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة والمدية باستعمال التهديد.

وحسب بيان للدرك الوطني: في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية المواطن والممتلكات، تمكنت

وحدات الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في الاعتداء على مستعملي الطريق عبر عدة ولايات (الجزائر، البليدة، بومرداس والمدية) بإستعمال األسلحة البيضاء متبوعة بسرقة المركبات وكذا سلب ممتلكاتهم.

وأوضح: تعود وقائع القضية إلى شكاوى تقدم بها مواطنون حول تعرضهم للإعتداء على مستوى الطرق بإستعمال الأسلحة البيضاء المتبوعة بسرقة المركبات وكذا سلب ممتلكاتهم.

وأشار: على إثر هذا تم تنشيط عنصر اإلستعالمات ووضع خطة محكمة لغرض الاطاحة بأفراد هذه الشبكة والحد من نشاطها الإجرامي.

وأضاف: تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، أين إعترفوا خلال التحقيق بالجرم المنسوب إليهم بأنهم كانوا يعتمدون طريقة إستدراج الضحايا بمحطات نقل المسافرين، وكذا من أماكن توقف أصحاب المركبات الذين يمارسون نشاط نقل المسافرين بدون رخصة، بعدها يتم الاعتداء عليهم بإستعمال الأسلحة البيضاء وسلبهم مركباتهم وممتلكاتهم.

وحسب البيان: تم تقديم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية المختصة أين أودعوا الحبس بتهم تكوين

جمعية أشرار بغرض اإلعداد لجناية، والسرقة بتوافر ظروف التعدد وظرف العنف أو التهديد به باستعمال سلاح ظاهر.