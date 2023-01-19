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شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا.. هذا ما أكده مدير سونلغاز

الشروق أونلاين
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شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا.. هذا ما أكده مدير سونلغاز
ح.م
جانب من الإجتماع

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز،مراد عجال، عن اطلاق محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة .

وفي رده عن سؤال بخصوص إمكانية تصدير الكهرباء لليبيا، أكد الرئيس المدير العام للشركة وجود”محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء “جيكول” (جينيرال ايليكتريسيتي اوف ليبيا) حول هذا الموضوع.

وأوضح لعجال أن كميات الكهرباء المصدرة “لن تكون كبيرة” في حال ما إذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس، كما أن انجاز مشروع كهذا “يتطلب وقتا”، حسب المتحدث ذاته.

كما اعتبر المسؤول الأول عن شركة سونلغاز أن مشروع انشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا يستوجب على الطرفين إيجاد مصادر تمويل من أجله.

من جهة اخرى، أكد ذات المسؤول أن سونلغاز تسعى إلى تصدير الكهرباء إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا المشروع “لا يزال قيد الدراسة”، معربا عن أمله في إيجاد التمويل اللازم لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال”.

للإشارة عقد، الأربعاء، الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال  والمدير العام للغابات جمال طواهرية، اجتماعا لمناقشة برنامج التحضير لصائفة 2023 فيما يخص ضمان حماية الثروة الغابية مع استمرار التزويد بالطاقة للمواطنين

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