شبكة لتنظيم رحلات الحراقة في قبضة الشرطة بالجزائر العاصمة

الشبكة التي تم توقيفها

تمكن أمن ولاية الجزائر من توقيف 7 أشخاص مشتبه بهم في تكوين شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان للجهات المختصة، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية تفكيك شبكة مختصة في تهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة تدبير وتسهل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، من خلال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

وتمكنت ذات الفرقة من حجز قارب، 9دلاء ذات سعة 2 لتر من مادة البنزين، 3 دلاء تحتوي على زيت، لواحق خاصة، محرك بوصلة، جهاز تحديد الموقع العالمي GPS، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (25000) دج، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية (100) أورو و 7هواتف نقالة. يكشف المصدر ذاته.

وأكد البيان أنه وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.