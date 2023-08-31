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الجزائر

شبكة للهجرة غير الشرعية بالعاصمة في قبضة الدرك الوطني

الشروق أونلاين
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شبكة للهجرة غير الشرعية بالعاصمة في قبضة الدرك الوطني
أرشيف

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان مصالح الدرك الوطني أن “الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر شاطئ تمكنت من وضع حد لشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية”.

وجاء ذلك على خلفية “استلام 24 شخصا مرشحا لها من طرف حراس السواحل بالجزائر العاصمة. حيث باشر أفراد الفرقة التحريات من أجل تحديد هوية منظمي هذه الرحلات السرية”.

و”أفضت التحقيقات إلى التوصل إلى هوية المنظمين البالغ عددهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 سنة. يقومون بتنظيم هذه الرحلات مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 60 مليونا سنتيم للشخص الواحد”.

كما تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني “حجز قارب بمحرك، هواتف نقالة، صدريات النجدة ومخزن بنزين”، حسب نفس المصدر.

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