شبكتين منظمتين لرحلات الإبحار السري في قبضة أمن وهران (فيديو)

منهم 4 أشخاص من جنسية مغربية..

أحبطت شرطة وهران عمليتين لإبحار سري من شاطئ بوسفر والشاطئ الكبير بعين الترك، وتوقيف 24 شخصا منهم 4 من جنسية مغربية.

وأفاد بيان شرطة وهران أن “العملية الأولى جاءت بناءً عن عملية ترصد بشاطئ الكبير بعين الترك أين ضبط مصالح الشرطة 13 شخصا على متن قارب مطاطي ذو محرك 80 حصان”.

“وتمّ توقيفهم وتحويلهم إلى المصلحة بعد التحريات تبين أن 4 منهم من جنسية مغربية وأفراد الشبكة الـ13 يلعبون أدوار مختلفة ضمن شبكة إجرامية منظمة بين منظم وآوي وممر وناقل”.

وحجزت ذات المصالح في هذه العملية “سلاح أبيض كبير ولثام و3 هواتف نقالة ومعدات خاصة بعملية الحرقة”، يضيف ذات البيان.

أما العملية الثانية فكانت “بناءً على معلومات من طرف حراس السواحل بوجود جماعة على متن قارب نصف مطاطي ذو محرك 60 حصان يتهيئون للحرقة من شاطئ بوسفر”.

“وتمّ توقيف 11 شخصا وتحويلهم للمصلحة مع حجز 665 مبلغ أورو و25 جنيه مصرية و5 هواتف نقالة ومعدات الخاصة بعملية بالحرقة”، حسب بيان شرطة وهران.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك تم تقديمهم أمام النيابة بتهمة “تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق التدبير و الإعداد للخروج الغير المشروع من التراب الوطني”.