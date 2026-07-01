شبهات فساد.. الشرطة الألمانية تُداهم مقرّ اتحاد الكرة

داهمت الشرطة الألمانية، الأربعاء، مقرّ اتحاد الكرة المحلي بِمدينة فرانكفورت. على خلفية شبهات فساد في بطولة أمم أوروبا، التي احتضن أطوارها البلد صيف 2024.

ووفقا لِمكتب المدّعي العام في مدينة بوخوم والشرطة الألمانية، فإن “أحد المشتبه بهم – الذي كان يعمل في إحدى المدن المضيّفة آنذاك” – تلقى “امتيازات غير مشروعة” من مسؤولين في الشركة المنظمة لبطولة أمم أوروبا 2024.

واستنادا إلى وكالة الأنباء الفرنسية، يُتّهم عدد من مسؤولي اتحاد الكرة الألماني بـ”منح المدن المضيّفة حقوقا حصرية في حجز تذاكر الدخول، وقد مارست بعضها جزئيا”.

فازت ألمانيا بحق استضافة النسخة الـ 17 من بطولة أمم أوروبا 2024، بعد تغلّبها على تركيا في تصويت أُجري في سبتمبر 2018. وكانت الشركة المنظمة للمرحلة النهائية من البطولة مشروعا مشتركا بين الاتحادين الألماني والأوروبي لكرة القدم، وتملك الهيئة الإدارية الأوروبية أغلبية أسهمها، ويقع مقرها في فرانكفورت.

يُذكر، أن منتخب ألمانيا ودّع سباق كأس العالم 2026 مبكّرا، بعد الفشل في تجاوز عقبة الباراغواي مساء الإثنين في الدور الـ 16. وفي بطولة أمم أوروبا صيف 2024، تجمّدت مشاركته في محطة ربع النهائي.