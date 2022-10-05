شبهته بـ”هتلر”.. ترامب يقاضي “سي إن إن” ويطالب بتعويضات كبيرة

رفع الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد شبكة “سي أن أن” بتهمة التشهير، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار.

وقال ترامب في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أن “سي أن أن” استخدمت نفوذها الكبير كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسيا، وفق ما نشرته “رويترز”.

أضاف ترامب، الجمهوري، في الدعوى المكونة من 29 صفحة، أن “سي أن أن” لديها سجل حافل في انتقاده، لكنها كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة لأن الشبكة تخشى أن يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 كجزء من جهودها الكبيرة لإمالة التوازن السياسي نحو اليسار.

وجاء في الدعوى القضائية، أن الشبكة الأمريكية حاولت تلطيخ المدعي بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة: مثل” العنصري”، “التابع لروسيا”، و” هتلر”.

وكشفت الدعوى عدة حالات يبدو فيها أن “سي أن أن” قارنت ترامب بهتلر، بما في ذلك تقرير خاص في شهر جوان 2022 تضمن لقطات للديكتاتور الألماني، غير أن الشبكة امتنعت عن التعليق على القضية.

في بيان آخر، قال ترامب إنه سيرفع دعاوى قضائية ضد شركات إعلامية كبرى أخرى “في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وتأتي هذه الدعوى القضائية في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق البالغ من العمر 76 عاما مشاكل قانونية كبيرة، بما في ذلك تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل الأمريكية للاحتفاظ بالسجلات الحكومية في منزله في فلوريدا بعد ترك منصبه في جانفي 2021.