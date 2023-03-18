-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية
رياضة

شبيبة الساورة تحط الرحال بوهران تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي

عمر سلامي
  • 33
  • 0
شبيبة الساورة تحط الرحال بوهران تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي
ح.م
لاعبو شبيبة الساورة

حط فريق شبيبة الساورة، الرحال في مدينة وهران، تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي، في مباراة العودة من الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتنقل وفد “الشبيبة” إلى وهران، بعدما خاض صبيحة الجمعة آخر حصة تدريبية له بالعاصمة.

ويستقبل شبيبة الساورة، الكويت الكويتي، هذا الثلاثاء، بملعب ميلود هدفي وهران، بهدف تدارك هزيمة لقاء الذهاب في الكويت، بهدف دون رد، و الظفر بتأشيرة التأهل إلى الدور المقبل.

ويعوّل لاعبو شبيبة الساورة، على حضور جماهيري قوي لأنصار الفريق وكل جماهير الغرب الجزائري، من أجل تقديم الدعم اللازم، لتجاوز عقبة الكويت الكويتي.

مقالات ذات صلة
إدارة بلوزداد توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الزمالك

إدارة بلوزداد توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الزمالك

غوارديولا: لا أُجامل جماهير مواقع التواصل بِخصوص اللاعبين الأساسيين

غوارديولا: لا أُجامل جماهير مواقع التواصل بِخصوص اللاعبين الأساسيين

والد ميسي يعلّق على عرض الهلال السعودي

والد ميسي يعلّق على عرض الهلال السعودي

البطاقة الفنّية للسّباعي الجديد في صفوف “الخضر”

البطاقة الفنّية للسّباعي الجديد في صفوف “الخضر”

بن رحمة مرشح لمزاملة بن ناصر في ميلان الإيطالي

بن رحمة مرشح لمزاملة بن ناصر في ميلان الإيطالي

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يتسلم المهام من الوزير السابق سبقاق

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يتسلم المهام من الوزير السابق سبقاق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد