شبيبة الساورة تحط الرحال بوهران تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي

حط فريق شبيبة الساورة، الرحال في مدينة وهران، تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي، في مباراة العودة من الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتنقل وفد “الشبيبة” إلى وهران، بعدما خاض صبيحة الجمعة آخر حصة تدريبية له بالعاصمة.

ويستقبل شبيبة الساورة، الكويت الكويتي، هذا الثلاثاء، بملعب ميلود هدفي وهران، بهدف تدارك هزيمة لقاء الذهاب في الكويت، بهدف دون رد، و الظفر بتأشيرة التأهل إلى الدور المقبل.

ويعوّل لاعبو شبيبة الساورة، على حضور جماهيري قوي لأنصار الفريق وكل جماهير الغرب الجزائري، من أجل تقديم الدعم اللازم، لتجاوز عقبة الكويت الكويتي.