شبيبة الساورة تختار ملعب ميلود هدفي بوهران لاستضافة منافسيها

البطولة العربية للأندية 2023:

قررت إدارة شبيبة الساورة، النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، استضافة منافسي فريقها في الأدوار التصفوية للبطولة العربية للأندية، بملعب ميلود هدفي بوهران، بحسب ما علم من فريق الجنوب الغربي للبلاد.

وعزت إدارة الشبيبة هذا القرار إلى كون ملعب ميلود هدفي يتمتع ”بمقاييس دولية يعطي صورة جيدة عن الجزائر وعن الكرة الوطنية”، في الوقت الذي لم يتم فيه تأهيل ملعب 20 أوت ببشار.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم إعادة بعث البطولة العربية للأندية في صيغة جديدة، حيث ستقام هذه المرة على شكل تصفيات تمهيدية تمنح للفائزين فيها الحق المشاركة في الدورة النهائية المقررة الصيف المقبل بالعربية السعودية. وفضلا عن شبيبة الساورة، التي تشارك في البطولة بفضل المرتبة الرابعة التي تحصلت عليها في البطولة الجزائرية للموسم الفارط، يمثل الجزائر أيضا فريق شباب بلوزداد باعتباره بطلا للنسخة السابقة للبطولة الوطنية، حيث يشترط الاتحاد العربي هذه المرة مشاركة أبطال مختلف البطولات العربية في المنافسة التي خصص لها جوائز تقدر بـ 10 ملايين دولار.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ شبيبة الساورة التي تتلقى فيها إدارته دعوة رسمية للمشاركة في بطولة كأس سلمان للأندية العربية.

وأوضح النادي الجزائري أن مديره العام مراد بلخضر سيتنقل إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور قرعة الدورين الأول والثاني بالنيابة عن الرئيس محمد زرواطي.

يذكر أن هذه البطولة انطلقت يوم الخميس بإجراء الدور التمهيدي في جدة بالسعودية، على أن تقام مباريات الدور الأول الشهر الجاري ذهابا وإيابا. وسبق لشبيبة الساورة وأن شاركت هذا الموسم في منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ولكنها أقصيت في الأدوار التمهيدية، حيث كانت قد استقبلت منافسيها بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.