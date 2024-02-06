شبيبة الساورة تدعم صفوفها بخمسة لاعبين

تدعمت تشكيلة الساورة بخمسة لاعبين جدد، تعاقدت معهم إدارة الفريق خلال الميركاتو الشتوي، تحسبا للشطر الثاني من الموسم الكروي الجاري.

وأعلنت شبيبة الساورة عبر صفحتها الرسمية عن الأسماء المستقدمة، ويتعلق الأمر بكل من المهاجمين فتوحي نور الإسلام من إتحاد العاصمة، وسويبع محمد الأمين من جمعية الشلف، والمدافع حدادو رابح من برج منايل.

كما استقدمت إدارة الفريق لاعبين ينشطان في منصب وسط ميدان هجومي، وهما عطا الله إلياس من نجم مقرة، والكونغولي كارل ويندا، الذي التحق بالشبيبة على شكل إعارة من نادي الشياطين السود الكونغولي.