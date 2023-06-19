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رياضة

شبيبة الساورة تدعو وزارة الرياضة و”الفاف” إلى مُعاقبة مدوار

الشروق الرياضي
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شبيبة الساورة تدعو وزارة الرياضة و”الفاف” إلى مُعاقبة مدوار
الأرشيف
عبد الكريم مدوار

دعت إدارة نادي شبيبة الساورة كلّا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة الجزائري، إلى معاقبة عبد الكريم مدوار رئيس رابطة الكرة المُحترفة.

وفي أحدث بيان لها، فسّرت إدارة نادي شبيبة الساورة الطلب بـ “لِما صدر من تصرّفات صبيانية لا أخلاقية من طرف المسؤول الأول للرابطة المحترفة مدوار عبد الكريم، على خلفية تصريحاته المُهينة في حق رموز الكرة الجزائرية (الفيدرالية والناخب الوطني)، كما تهجّم على الرئيس السيد محمد زرواطي باستعمال ألفاظ سوقية و مشينة غير أخلاقية… تدلّ على مستوى صاحبها و مدى احتقاره للشعب الجزائري المُحافظ. مُطالبةً بمثوله أمام لجنة الأخلاقيات، لإتخاد الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها داخل قبة الفاف”.

وكان عبد الكريم مدوار قد أطلق تصريحات حادّة وناقمة بِالقناة الإذاعية الأولى الجمعة الماضية، ضد من اتّهمهم بِممارستهم ضغوط، دفعا له إلى الإستقالة. وألمح إلى رئيس نادي شبيبة الساورة محمد زرواطي.

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