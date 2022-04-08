شبيبة الساورة ترتقي إلى المركز الثاني

فازت شبيبة الساورة سهرة الجمعة، بِخماسية نظيفة على الزائر هلال شلغوم العيد. في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد الأمين بن زهرة.

وتألّق المهاجم أسامة بلطرش بِتسجيله ثنائية، رافعا غلّته إلى 7 أهداف بِزيّ شبيبة الساورة في بطولة الموسم الحالي.

ولم تنهزم شبيبة الساورة في المباراة رقم “11” على التوالي، لِحساب منافسة البطولة الوطنية. بينما تجرّع هلال شلغوم العيد مرارة الخسارة، بعد 5 لقاءات متتالية بِلا هزيمة.

وارتقت شبيبة الساورة بعد هذا الانتصار العريض إلى المركز الثاني، بِرصيد 43 نقطة. مُتخلّفة عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 6 نقاط، ومُتقدّمة عن مولودية الجزائر صاحبة الرّتبة الثالثة، بِفارق نقطة واحدة. ويشغل هلال شلغوم العيد المركز الـ 13 بِمجموع 27 نقطة.

وإذا كان هلال شلغوم العيد ومولودية الجزائر قد لعبا كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 24 مواجهة. فإن شبيبة الساورة وشباب بلوزداد تنقص كلّ واحد منهما مقابلتان متأخّرتان.