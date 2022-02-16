شبيبة الساورة ترغب في هذا الملعب

مازالت إدارة نادي شبيبة الساورة لم تضبط بعد، ملعب مباراة فريقها الكروي والضيف نادي ليوباردس من إيسواتيني.

وتُجرى هذه المباراة بِالجزائر، الأحد المقبل على الساعة الثامنة مساءً. ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

ومعلوم أن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار لم يستفد من رخصة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لِاحتضان مقابلات شبيبة الساورة في منافسة كأس “الكاف”.

وترغب إدارة الرئيس محمد زرواطي في برمجة مواجهة نادي ليوباردس من إيسواتيني، بِملعب “5 جويلية 1962” بِالعاصمة. في انتظار ترسيم ميدان المواجهة بِصفة رسمية.

ويعود وفد شبيبة الساورة إلى أرض الوطن مساء الأربعاء، بعد رحلة شاقة كانت انطلاقتها من جنوب إفريقيا، مرورا بِمصر وتونس.