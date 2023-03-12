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رياضة

شبيبة الساورة تشد الرحال إلى الكويت تحسبا لدخول المنافسة العربية

عمر سلامي
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شبيبة الساورة تشد الرحال إلى الكويت تحسبا لدخول المنافسة العربية
ح.م
شبيبة الساورة

شدّ فريق شبيبة الساورة الرحال باتجاه الكويت تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي، في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

وتنقل وفد شبيبة الساورة من الجزائر، إلى مطار اسطنبول بتركيا، الذي يمكث به حوالي 3 ساعات، على أن يستأنف رحلته من هناك إلى الكويت.

ومن المنتظر وصول بعثة شبيبة الساورة إلى الكويت ظهيرة الأحد، على أن يجري الفريق حصة استرخائية في الأمسية، بعد أن ينال قسطا من الراحة للتخلص من تعب السفرية.

للإشارة فإن الطاقم الفني لشبيبة الساورة وجه الدعوة لـ22 لاعبا لخوض مباراة الذهاب.

ويواجه شبيبة الساورة مضيفه الكويت الكويتي، الأربعاء المقبل لحساب ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

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