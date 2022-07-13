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رياضة

شبيبة الساورة تُعيّن مدرّبا جديدا

علي بهلولي
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شبيبة الساورة تُعيّن مدرّبا جديدا
الأرشيف
ناصيف البياوي

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة، الأربعاء، عن انتداب التقني التونسي ناصيف البياوي مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى التقني البياوي (44 سنة) عقدا يدوم موسما واحدا، يُدرب بِموجبه فريق شبيبة الساورة.

وسيخلف ناصيف البياوي التقني مصطفى جليط، الذي درّب فريق شبيبة الساورة مُؤقّتا ما بين أفريل ونهاية موسم 2021-2022.

وسبق للمدرب البياوي العمل في بلاده تونس، فضلا عن السعودية وقطر والإمارات والبحرين.

ويُشير تاريخ مارس الماضي، إلى آخر موعد للبياوي مع التدريب، حيث كان يُشرف على نادي العدالة من بطولة القسم الثاني السعودي.

وتنتظر المدرب ناصيف البياوي عدّة استحقاقات كبيرة في الموسم الجديد مع فريقه شبيبة الساورة، أبرزها كأس “الكاف” والبطولة الوطنية.

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