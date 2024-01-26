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رياضة

شبيبة القبائل بِثالث مدرّب في مرحلة الذهاب فقط!

الشروق الرياضي
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شبيبة القبائل بِثالث مدرّب في مرحلة الذهاب فقط!
ح.م
محمد لاسات.

أنهت إدارة نادي شبيبة القبائل لِكرة القدم مهام المدرب روي ألميدا، بعد ثلاثة أشهر فقط من العمل.

وقال المدير الرياضي للشبيبة عز الدين آيت جودي في أحدث بيان للنادي، إن عمل المدرب ألميدا لم ينل استحسان إدارة فريق “الكناري”، وهو سبب إقالته.

واكتفت شبيبة القبائل بِحصد فوز واحد في المقابلات الرّسمية الخمس الأخيرة، وتموقع في المركز التاسع ضمن جدول ترتيب البطولة الوطنية. وهو أمر لا يعكس حجم الإمكانيات المادّية الهائلة التي يتمتّع بها النادي.

وكان التقني البرتغالي روي ألميدا قد استهلّ مهامه في منتصف أكتوبر الماضي، خلفا للمدرب يوسف بوزيدي الذي أطّر العارضة الفنية للشبيبة بداية من أفريل المُنصرم.

وكلّفت إدارة نادي شبيبة القبائل كلّا من التقني محمد لاسات والوناس قواوي بِالإشراف الفني على الفريق، ريثما تنتدب مدربا كبيرا في الأيّام القليلة المقبلة. عِلما أن لاسات كان يشغل منصب مدرب مساعد، ويُدرب قواوي حرّاس المرمى.

وينتظر لاسات وقواوي أوّل امتحان بعد ظهيرة هذا السبت، لمّا تُواجه شبيبة القبائل الضّيف اتحاد سوف، بِرسم الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب البطولة الوطنية.

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