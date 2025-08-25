-- -- -- / -- -- --
رياضة

الشروق الرياضي
شبيبة القبائل تتخلّى عن ثاني أفضل مهاجم لها
ح.م
بوعالية (في الوسط) في إحدى الحصص التدريبية لِشبيبة القبائل مطلع أوت الحالي.

تخلّت إدارة نادي شبيبة القبائل، الإثنين، عن ثاني أفضل مهاجم في فريقها الكروي.

وكان المهاجم الأول ممثّلا في رضوان بركان (22 سنة)، الذي التحق مؤخّرا بِفريق الوكرة القطري لِمدّة 4 مواسم.

وجاء الآن دور كسيلة بوعالية، الذي انضمّ إلى الترجي التونسي، مُزاملا لِمواطنَيه المدافع محمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي.

وكانت مدّة عقد المهاجم بوعالية (24 سنة) مع الشبيبة تنقضي في صيف 2026، بعد أن ارتقى إلى صنف الأكابر في أواخر ديسمبر 2020.

وفي الموسم الماضي وبِزيّ الشبيبة، سجّل بركان 10 أهداف ووزّع 3 تمريرات حاسمة. في حين أمضى بوعالية 5 أهداف ووزّع مثلهم من التمريرات الحاسمة.

