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رياضة

شبيبة القبائل تتعاطف مع مولودية البيّض وتُقدّم تبرّعات

الشروق الرياضي
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شبيبة القبائل تتعاطف مع مولودية البيّض وتُقدّم تبرّعات
ح.م

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل عصر الخميس، عن تضامنها مع أسر ضحايا حادث المرور المُروّع الذي تعرّض له وفد نادي مولودية البيّض.

ومعلوم أن فريق مولودية البيّض كان بِصدد خوض مباراة في البطولة الوطنية، مع مُضيّفه نادي شبيبة القبائل، خلال تعرّضه لِهذا الحادث المأساوي.

وبعد التعبير عن تعاطفها وتضامنها مع أسر المفقودين الثلاثة والجرحى، كشفت إدارة “الكناري” عن تبرّعها بِحافلة لِنادي مولودية البيّض، ومبلغ مالي لِأسر المدرب المساعد وحارس المرمى وسائق الحافلة، الذين وافتهم المنيّة.

هذا ووقف لاعبو فريق شبيبة القبائل دقيقة صمت صباح الخميس، ترحّما على ضحايا نادي مولودية البيّض. وذلك خلال إجرائهم حصّة تدريبية بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو، كما تُبرزه الصّورة المُدرجة أعلاه.

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