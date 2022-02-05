شبيبة القبائل تدعم صفوفها بفرانكو جزائري

وقع اللاعب المغترب الفرانكو جزائري حكيم المقدم في شبيبة القبائل، ليكون آخر المستقدمين في مرحلة الانتقالات الشتوية..

وينشط حكيم المقدم البالغ من العمر 22 سنة في منصب وسط ميدان هجومي، وتكون لنادي تولوز، قبل الانتقال والتعاقد مع نادي رين، كما لعب المقدم لمختلف الفئات الشبانية للمنتخب الفرنسي.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل عبر صفحتها الرسمية، غلق قائمة الإستقدامات الخاصة بالميركاتو الشتوي، بعد انتداب الثلاثي بوخنشوش والبوركينابي محمد لمين واتارا والفرانكو جزائري حكيم المقدم.